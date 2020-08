Phá đường dây ma túy, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc “khủng"

Công an kiểm tra cơ sở karaoke Hải Triều. Ảnh: Tấn Lực.

Ngày 17/8, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an Thị xã Trảng Bàng, Công an huyện Bến Cầu khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi và Tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, Công an đang tạm giữ 11 đối tượng gồm: Phạm Văn Nghĩa (SN: 1981); Lê Phong Trần (SN: 1984); Phan Thị Hồng Tươi (SN: 1995); Trần Hoài Anh (SN: 1985); Nguyễn Mạnh Hùng (SN: 1983); Thân Văn Dừa (SN: 1985); Huỳnh Anh Phi (SN: 1986); Ôn Thị Hồng Ngọc (SN: 1987 cùng ngụ thị xã Trảng Bàng); Nguyễn Minh Kha (SN: 1997); Võ Quốc Tiến (SN: 1997); Đỗ Văn Trí (SN: 2001, cùng ngụ huyện Gò Dầu).

Tang vật công an thu giữ gồm 15 ô tô, 62 xe mô tô, 680 triệu đồng; 6 tờ giấy có nội dung cho vay tiền; 171 bịch nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy); 1 còng số 8; 4 con dao; 2 két sắt; 2 iPad; 1 latop và một số đồ vật khác liên đến vụ án.

Theo đó, lúc 23h ngày 15/8, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã ập vào quán karaoke Hải Triều, huyện Bến Cầu bất chấp lệnh cấm tụ tập của UBND tỉnh Tây Ninh. Dù bên ngoài cổng quán đã treo bảng ngưng hoạt động, nhưng khi công an ập vào thì phát hiện bên trong vẫn cho khách hát hò náo nhiệt.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện 7 phòng đang cho khách thuê trong đó có 3 phòng với 76 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ nhiều gói ghi là ma túy, 15 xe mô tô, 46 xe mô tô và 400 triệu đồng.

Công an khám xét nơi ở các đối tượng có liên quan gồm: Phạm Văn Nghĩa, Võ Trần Ngọc Long, Phan Thị Hồng Tươi, Trần Hoài Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Thân Văn Dừa, Huỳnh Anh Phi thì phát hiện 6 tờ giấy có nội dung cho vay tiền; 171 bịch nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy); hơn 280 triệu đồng; 1 còng số 8; 4 con dao; 2 két sắt; 16 xe mô tô; 02 iPad; 1 latop và một số tang vật khác liên đến vụ án.

Ngoài ra, qua khám xét Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh các đối tượng còn có hành vi đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá qua mạng, đá gà qua mạng.

Được biết, quán karaoke Hải Triều do vợ chồng Nguyễn Thanh Tiền (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) làm chủ, cơ sở này do bị lực lượng chức năng kiểm tra nhiều lần, sợ bị tước giấy phép kinh doanh nên vợ chồng Tiền giả vờ làm hợp đồng cho Phạm Văn Minh (SN 1987, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thuê lại cơ sở. Nhưng thực chất vẫn do vợ chồng Tiền điều hành, Minh chỉ làm quản lý.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông