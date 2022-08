Phá đường dây cung ứng ma tuý cho “dân chơi" trong các quán bar ở Huế

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Huế cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Viết Hiệp (SN 2004), Hồ Ngọc Chí Công (SN 2003), cùng trúi Quảng Vinh, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế và Mai Quốc Thành (SN 1995 trú thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên-Huế) liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hiệp.

Đối tượng Công (áo xanh).

Đối tượng Thành.

Theo hồ sơ công an, lúc 0h30, ngày 2/8, trước địa chỉ số 01 đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, Tp.Huế, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Tp.Huế phối hợp với Công an phường Xuân Phú bắt quả tang Hiệp đang tàng trữ trên người 5 viên nén và 1 gói nilông bên trong chứa tinh thể màu trắng.

Điều tra mở rộng, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Hiệp cất giấu trong phòng khách sạn đang lưu trú 10 viên nén và 5 gói nilông bên trong chứ tinh thể rắn màu trắng, 2 viên nén và 5 gói niông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng tại một gốc cây trên đường Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, Tp.Huế.

Tổng khối lượng tang vật cơ quan Công an thu giữ là 31,538g. Bước đầu, Hiệp khai nhận, số tang vật trên là ma túy.

Tang vật công an thu giữ.

Tiếp tục mở rộng án, Công an Tp.Huế đã bắt khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Chí Công là mắc xích cung cấp ma túy cho Hiệp.

Bắt khẩn cấp đối với Mai Quốc Thành, trú tại phòng 402, CT2 khu chung cư Araya, thu giữ 231 viên nén, 9 gói nilông chứa tinh thể rắn màu trắng và 3 gói tinh thể rắn màu trắng gói trong tờ tiền.

Tổng khối lượng tang vật thu giữ tại phòng của Thành là 259,293g. Thành khai nhận số tang vật trên là ma túy, Thành mua với số tiền 80 triệu đồng nhằm mục đích bán cho các đối tượng sử dụng ma túy tại các quán bar trên địa bàn.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Kông

Nguồn tin: nguoiduatin.vn