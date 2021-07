Phá đường dây cá độ bóng đá 4 tỷ đồng do đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận thấy trên địa bàn nổi lên một số đối tượng có biểu hiện chơi bời, lợi dụng giải bóng đá Euro để đánh bạc nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 4/7, khi diễn ra các trận tứ kết của giải bóng đá, Công an huyện Quỳnh Lưu đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại các xã ven biển, gồm: Đậu Giang Nam (SN 1997), trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Lê Văn Lực (SN 1990), Vũ Đức Thắng (SN 1983), Lê Văn Bích (SN 1989), đều trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu và Đinh Bạt Thắng (SN 1990), trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu. Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính, 7 điện thoại di động và tiền mặt 30 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do ổ nhóm này điều hành hơn 1,4 tỷ đồng. Qua điều tra, lực lượng Công an làm rõ, đối tượng Đậu Giang Nam vừa tốt nghiệp bằng giỏi khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nông nghiệp, am hiểu mảng game online, mạng internet... nên được nhóm đối tượng thuê từ Hà Nội về Quỳnh Lưu để phụ trách quản lý các mạng từ đầu mùa giải Euro. Đối tượng Lê Văn Lực là đại lý cấp dưới, có nhiệm vụ nhận kèo cá độ bóng đá từ các con bạc; các đối tượng còn lại tham gia đánh bạc.

Sau khi nhóm đối tượng trên bị bắt, lời khai thường nhỏ giọt, không đúng sự thật nhằm che giấu toàn bộ đường dây. Thế nhưng, với quyết tâm đấu tranh truy bắt tội phạm đến cùng, Công an huyện Quỳnh Lưu đã mở rộng chuyên án, làm rõ thêm nhiều đối tượng cầm đầu đường dây.

Tang vật bị thu giữ.

Rạng sáng ngày 12/7, khi đang diễn ra trận chung kết Euro giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Italia, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triển khai các tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng ở cụm trung tâm huyện, gồm: Lê Thanh Cảnh (SN 1984), Nguyễn Văn Sơn (SN 1987), Hồ Mạnh Cường (SN 1980) đều trú tại xóm 8, xã Quỳnh Hậu; Vũ Việt Thành (SN 1988), Nguyễn Ngọc Định (SN 1987), Nguyễn Thị Hồng (SN 1994) đều trú tại xóm 7, xã Quỳnh Hậu; Lê Đình Đinh (SN 1986), trú tại xóm 6, xã Quỳnh Hậu; Lê Tiến Sơn (SN 1983), trú tại khối 3, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai; Vũ Văn Thành (SN 1974), trú tại xóm 4, xã Quỳnh Bá; Vũ Văn Ngũ (SN 1968), trú tại xóm 4, xã Quỳnh Hưng; Ngô Công Hiến (SN 1974), trú tại thôn Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc; Hồ Văn Thiên (SN 1978), trú tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Hồng.

Đối tượng cầm đầu Lê Thanh Cảnh.

Cùng lúc đó, các tổ công tác cũng đồng loạt bắt một số đối tượng ở cụm miền Tây huyện Quỳnh Lưu; chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc khoảng 2,6 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính, 15 điện thoại di động, 200 triệu đồng tiền mặt, 1 ô tô...

Quá trình điều tra và thu thập các tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an xác định đối tượng Lê Thanh Cảnh và một đối tượng hiện đang bỏ trốn giữ vai trò cầm đầu, đã móc nối, bàn bạc với nhau kéo mạng về đánh bạc trên nhiều trang như: viva88..., bongda88..., go88... Cảnh từng có 2 tiền án về hành vi đánh bạc và phạm tội về ma túy, đối tượng điều hành ổ nhóm vừa tham gia đòi nợ thuê, cò đất, mua bán ma túy, vừa tổ chức đánh bạc.

Sau khi mời Nam về làm cùng, Cảnh phân công Nam và Lê Văn Lực phụ trách cụm các xã ven biển; Nguyễn Văn Sơn, Vũ Việt Thành ở cụm trung tâm và Lê Văn Tâm cụm miền Tây, có nhiệm vụ nhận các kèo cá độ bóng đá của từng con bạc ở các địa bàn, sau đó chuyển lại cho Cảnh. Các đối tượng Nam, Sơn sẽ nhập số liệu lên từng trang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Lê Thanh Cảnh, Đậu Giang Nam, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Việt Thành, Lê Văn Tâm, Lê Văn Lực; khởi tố 16 đối tượng còn lại về hành vi đánh bạc, đồng thời truy bắt đối tượng bỏ trốn, đấu tranh mở rộng chuyên án.

