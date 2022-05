Pha "cứu hộ xe" có một không hai khiến nhiều người ngán ngẩm: "Không biết là cứu hay hại nhau"

Mới đây trên mạng xã hội liên tục chia sẻ một tình huống giao thông khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Your browser does not support the video tag.

Clip: "Cứu hộ xe" nguy hiểm

Cụ thể, theo những gì người chứng kiến sự việc ghi lại, được biết một nam thanh niên bị hỏng xe giữa đường nên đã nhờ người khác giúp đỡ. Đáng chú ý là cách "cứu hộ" của hai người này khiến người ta không khỏi hoảng hốt.

Chiếc xe máy bị hỏng được đặt dựng ngang chông chênh trên yên xe. Chưa dừng lại tại đó, một trong hai người đã ngồi lên yên chiếc xe khiến mọi việc dường như càng thêm nguy hiểm và khó kiểm soát nếu vô tình xảy ra tình huống bất ngờ.

Đặc biệt có thể thấy đoạn đường lúc này đã về đêm nhưng vẫn có khá đông phương tiện di chuyển qua lại. Đường lại ướt hoàn toàn. Trong điều kiện thời tiết cũng như giao thông này rất dễ có thể xảy ra tai nạn trên đường.



Dù chưa rõ địa điểm diễn ra vụ việc nhưng ngay sau khi đoạn video được chia sẻ đã nhận về hàng loạt bình luận trái chiều:

"Trước đây hai anh này làm trong rạp xiếc à? Đường rõ đông mà đi như này thì chỉ cần phanh gấp chút thôi là xảy ra tai nạn luôn rồi. Chẳng hiểu đi 'cứu hộ' hay đi hại nhau nữa."

"Anh ngồi trên chắc thích chơi trò mạo hiểm lắm. Nhưng chơi thì vào những chỗ an toàn khác đi chứ hai anh làm như này hại mình mà có khi còn vạ lây cho người khác."

"Coi thường tính mạng và pháp luật đến thế là cùng. Đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử phạt hành vi này."

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc