Ông Tập Cận Bình lên tiếng về vụ rơi máy bay chở 132 người

"Chúng tôi rất sốc khi biết vụ tai nạn của chuyến bay MU5735 China Eastern", đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi tập trung "mọi nỗ lực" cho việc cứu hộ và tìm ra "nguyên nhân của vụ tai nạn càng sớm càng tốt", theo AFP. Ông cũng ra chỉ thị "đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng”.

Giới chức Trung Quốc đã điều động gần 1.000 lính cứu hỏa và 100 dân quân địa phương làm nhiệm vụ cứu hộ đến địa điểm này. Theo sở cứu hỏa Quảng Tây, 117 nhân viên cấp cứu với khoảng hai chục xe cứu hỏa đã đến hiện trường.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: People's Daily.

Trước đó, đài CCTV đưa tin máy bay số hiệu MU5735 của hãng China Eastern chở 132 người đã rơi ở khu vực phía tây nam Trung Quốc.

Máy bay rơi ở vùng nông thôn gần thành phố Ngô Châu, vùng Quảng Tây, và đã gây ra một đám cháy lớn. Một đội cứu hộ đã được phái đến hiện trường.

Chuyến bay này khởi hành từ Côn Minh đi Quảng Châu lúc 13h11 (giờ địa phương), theo dữ liệu từ FlightRadar24. Dữ liệu theo dõi của FlightRadar24 kết thúc vào lúc 14h22 (giờ địa phương), khi máy bay ở độ cao gần 1.000 m và đang có vận tốc gần 700 km/h.

Hiện chưa rõ con số thương vong sau vụ tai nạn này.

Hình ảnh một máy bay của hãng China Eastern. Ảnh: New York Times.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, trên máy bay lúc gặp nạn có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết chiếc máy bay đã bị vỡ hoàn toàn.

People Daily dẫn lời lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Tây cho biết các đội cứu hộ đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay, nhưng chưa tìm thấy thi thể của các nạn nhân.

Đám cháy bốc lên khi chiếc máy bay Trung Quốc rơi xuống

Máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp tai nạn và rơi trên địa phận khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc, gây ra hỏa hoạn tại một khoảng rừng lớn.

