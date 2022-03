Ông hàng xóm "bá đạo" nhất MXH xây ao trên nóc nhà khiến dân mạng "ố á", đúng là người thành công luôn có lối đi riêng!!!

Những chiếc ao thả bèo, nuôi cá vốn là nét đặc trưng ở nhiều ngôi nhà vùng nông thôn. Hiện tại, dù diện tích hạn chế hơn nhưng nhiều gia đình vẫn còn giữ ao để vừa tạo cảnh quan, vừa có thể trồng rau, nuôi cá. Tuy nhiên, để ao trên nóc nhà như của ông hàng xóm "bá đạo" do tài khoản TikTok @nguyenhaibo2f ghi lại dưới đây thì đúng là hiếm. Và với cái ao đặc biệt này, dân tình lại tranh cãi xem liệu mái nhà có bị thấm nước không?

Ao trên nóc nhà: Trồng được cả rau và nuôi được cả cá (Nguồn: nguyenhaibo2f)

Có ý kiến cho rằng nóc nhà bị bỏ hoang nên nước mưa tích lại nhìn như ao. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì đây có lẽ là chủ đích của chủ nhà. Thông thường, nếu nước mưa tích lại thì chủ nhân đã phải tìm cách thông lỗ để thoát nước, nếu không mái nhà chẳng mốc mà bị thấm. Ngoài ra, chủ nhà thậm chí có thả bèo, trồng rau ở chính cái ao này.

Theo chia sẻ của chủ nhà, ông quyết định làm cái ao trên nóc nhà này để đỡ lãng phí diện tích. Ao vừa có tác dụng chống nóng, vừa để nuôi cá. Ông chủ nhà cũng không thiết kế nhiều lớp chống thấm như dân mạng đồn đoán, mà chỉ làm trần bê tông dày hơn. Cái ao này được xây từ 5 năm trước, và dù nhiều người lo sợ dưới trần sẽ bị thấm nước, nhưng chủ nhà cho biết không hề có tình trạng này.





Không gian thư giãn ở trên nóc nhà

Nước ở ao được kéo xuống dưới để tưới cây

Một vài ý kiến của cư dân mạng về cái ao đặc biệt này:

- Nếu đổ 2 lớp bê tông tách nhau ra, không dùng chung 1 sàn thì sẽ không thấm xuống dưới. Bể bơi chung cư cũng như vậy.

- Chống thấm tốt thì chống nóng tuyệt vời.

- Mua túi bóng và bạt loại tốt trải xuống dưới, song lại phủ thêm lớp bê tông mỏng nữa là ổn, không bị thấm.

- Chắc chủ nhà láng 1 lớp nhựa đường rồi mới không bị thấm.

- Căn nhà này chắc nổi nhất xóm.

