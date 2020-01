Ông chủ nhiều lần hiếp dâm cô gái khuyết tật làm thuê: "Vợ tôi dàn dựng để đưa tôi vào tù"(?!)

Ngày 17-1, TAND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ huyện Ea H’leo) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị Ng.T.L.Q. (SN 1987, quê tỉnh Phú Yên) là người làm thuê cho gia đình ông Thủy.

Bị cáo Đặng Ngọc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Thủy thừa nhận mình đã có nhiều lần thực hiện hành vi hôn hít chị Q. Tuy nhiên, chưa quan hệ tình dục như cáo trạng truy tố và tất cả những lần đó chị Q đều động thuận. Đối với tờ giấy cam kết mà ông Thủy viết thể hiện hành vi hiếp dâm chị Q, ông Thủy cho rằng khi con gái phát hiện thì chị Q la lên và yêu cầu viết giấy cam kết đảm bảo danh dự. Lúc đầu ông không viết vì nghĩ rằng chị Q đồng thuận nhưng chị Q nói nếu không viết thì gọi cha lên. Lo sợ bị làm lớn chuyện nên ông viết theo ý của chị Q. "Đây là một âm mưu của vợ tôi lập lên để đưa tôi vào tù nhằm chiếm toàn bộ tài sản của tôi" – bị cáo Thủy nói tại tòa.

Còn theo chị Q, ông Thủy đã 5 lần đóng cửa, khống chế mình trong nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm trong 2 ngày. Lần thứ 5 chị đã cào cấu để lại dấu vết khắp cơ thể của ông Thủy. Đối với giấy cam kết, chị Q biết được ông Thủy viết sau lần thứ 4 hiếp dâm mình và chị chỉ yêu cầu phải viết đúng bản chất sự việc. "Mặc dù viết lần thứ 2 vẫn chưa đúng bản chất, chưa thể hiện đầy đủ hành vi của ông Thủy nhưng do bà Nguyễn Thị M. (vợ ông Thủy) xin không làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng đến con cái và ông Thủy cam kết không xâm hại tôi nữa nên tôi đồng ý" - chị Q cho biết.

Trước những lời chối tội của ông Thủy, HĐXX và đại diện VKSND huyện Ea H’leo yêu cầu ông Thủy thành thật khai báo. "Một người khuyết tật đáng lẽ ra bị cáo phải bảo vệ. Gia đình bị cáo cũng bảo vệ bị cáo. Bị cáo đừng quanh co chối tội, xác định lại tư tưởng và thái độ, thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật" – vị Hội Thẩm nhân dân nói.

HĐXX xét hỏi ông Thủy trong quá trình điều tra có bị công an mớm cung, nhục hình gì không thì ông Thủy trả lời không hề bị mớm cung hay nhục hình gì cả. Tuy nhiên, do mắt yếu nên nhiều biên bản lời khai ông chỉ đọc lướt qua rồi ký (!?).

Theo cáo trạng, tối 6-8-2018, ông Thủy ở nhà cùng con gái là cháu Đặng T. A. T. và chị Q (người giúp việc). Lúc này, ông Thủy nắm tay chị Q kéo lại rồi đòi quan hệ tình dục nhưng chị Q không đồng ý. Sau đó, ông Thủy vật ngã chị Q xuống nền nhà rồi nằm đè lên người chị Q liền bị chị Q kêu cứu rồi dùng tay chống cự, cào cấu nhiều vết lên người ông Thủy.

Your browser does not support the video tag.

Bị cáo Đặng Ngọc Thủy tại phiên tòa

Nghe tiếng kêu cứu, cháu T chạy ra thì thấy ông Thủy đang nằm đè lên người chị Q. Bị con gái phát hiện, ông Thủy dừng lại rồi đánh 2 phát vào mặt cháu T. Thấy cháu T bị đánh, chị Q dùng chày gỗ đánh vào lưng ông Thủy thì liền bị ông Thủy khóa tay kéo ra sân và dùng dao kề cổ chị Q. Sau khi mọi người tới cứu, chị Q đã kể lại việc bị ông Thủy hãm hiếp. Bà M (vợ ông Thủy) về thấy vậy cũng trình báo với chính quyền địa phương.

Ngoài ra, ngày 22-12-2017, ông Thủy còn dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn chị Q đến 4 lần. Tất cả những lần này, ông Thủy đều dùng vũ lực khống chế, đóng kín cửa. Lần thứ 4, cháu T vừa đi học về chứng kiến vụ việc thì ông Thủy mới thả chị Q ra. Chị Q gọi điện thoại báo cho bà M (đang điều trị bệnh tại TP HCM) thì được bà M động viên đợi bà về giải quyết. Khi bà M về, ông Thủy đã viết bản cam kết hứa không tái phạm và bồi thường…1.000 đồng tiền danh dự cho chị Q.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh, chị Q bị dị tật ở chân, nói ngọng, sức khỏe yếu, được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật mức độ nặng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tối 6-8-2018, sau khi bị cưỡng hiếp, chị Q đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Gần 1 năm sau, tháng 7-2019 khi thấy ông Thủy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chị Q đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan báo chí. Khoảng 10 ngày sau khi báo Người Lao Động đăng tải những thông tin đầu tiên, Công an huyện Ea H’leo đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thủy.

Trong những lần trao đổi với phóng viên, bà M cũng tiết lộ ông Thủy đã có hành vi đồi bại với những người khác. Sợ ảnh hưởng đến các con nên năm lần bảy lượt bà đã đứng ra giải quyết, bao che cho ông Thủy. Tuy nhiên, ông Thủy vẫn chứng nào tật nấy nên khi chị Q tố cáo, bà đã đứng ra làm chứng.

Phiên tòa đang tiếp tục phần tranh luận

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động