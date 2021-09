Ông chú bất ngờ cởi đồ, lao ra đường nằm ăn vạ rồi cầm hung khí đánh cả cảnh sát

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước đoạn video quay cảnh một người đàn ông thoát y, nằm lăn ra ăn vạ giữa đường cao tốc. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 19/9 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy, một người đàn ông bất ngờ cởi trang phục khi đứng ở mép đường cao tốc. Sau đó, ông lao ra giữa đường, nằm lăn ra ăn vạ trước một chiếc xe ô tô.

Tiếp đó, người đàn ông này lại leo lên nắp capo của một chiếc xe khác, làm một vài hành động quái đản rồi bẻ gãy cần gạt nước của chiếc xe. Không chỉ vậy, ông còn cầm cần gạt nước đập phá xe của người lưu thông trên đường.

Người đàn ông thản nhiên cởi đồ ngay giữa đường.

Người đàn ông nằm lăn ra giữa đường ăn vạ.

Hành động của người đàn ông làm giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng và khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Một số người sau đó đã gọi báo vụ việc với cảnh sát giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, khuyên can người đàn ông nhưng ông ta không những không nghe mà còn cầm cần gạt nước tấn công cảnh sát. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ nghề nghiệp, cảnh sát chỉ mất 15 giây để hạ gục và khống chế người đàn ông này.

Người đàn ông trèo lên nóc capo, có hành động quái đản.

Người đàn ông này sau đó được đưa về đồn cảnh sát để xử lý. Chưa rõ danh tính của người đàn ông này cũng như mục đích của ông ta là gì, nhưng vụ việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Đa số mọi người đều cho rằng người đàn ông này mắc vấn đề về tâm thần nên mới có những hành động kỳ quặc như vậy.

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: saostar.vn