Nếu để ý MXH trong thời gian gần đây, có thể bạn sẽ bắt gặp những clip mua bán đồ ăn bằng lá cây thay cho tiền. Nếu không nói, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là một phân cảnh hoặc hậu trường của một bộ phim hay chương trình nào đó. Ấy vậy nhưng, trên thực tế, phiên chợ bán đồ ăn bằng lá cây thế này hoàn toàn có tồn tại đó!

Ở Việt Nam có một khu chợ bán đồ ăn bằng... lá cây thay cho tiền, dân mạng nghe xong chỉ muốn lao đến mua ngay!

Được biết, phiên chợ này là một nét văn hoá rất độc đáo tại Tây Ninh, có tên là chợ lá. Hàng năm, phiên chợ lá sẽ diễn ra vào khoảng ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Vào năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên phiên chợ lá bị hoãn. Năm nay, phiên chợ lá được tổ chức sớm vào ngày 13 (trước 2 ngày) do đó là thời điểm cuối tuần.



Chợ lá thường diễn ra từ khoảng 5h30 phút sáng và cũng chỉ kéo dài 1 - 2 tiếng là vãn. Ở đây, thay vì tiền, người ta dùng lá để giao dịch. Chẳng cần biết mệnh giá, người mua cứ mua, người bán cứ bán. Muốn mua món hàng nào đó, bạn chỉ cần đưa một (hoặc một vài) chiếc lá cho người bán là được.

Những người bán hàng không phải đến đây vì lợi nhuận mà chủ yếu muốn sẻ chia với tất cả mọi người. Cũng có nhiều người nói rằng, những người bán nhận được càng nhiều lá thì sẽ càng may mắn.



Quả thật, rất ít người biết rằng có tồn tại một phiên chợ đặc biệt như vậy tại Việt Nam. Đây cũng là nét văn hoá rất độc đáo tại Tây Ninh, mang đến niềm vui và tiếng cười cũng như sự may mắn cho tất cả mọi người.

Nguồn: Tổng hợp, TikTok @hoàng sang

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn