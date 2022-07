Ô tô văng lốp sau tai nạn, cô gái vẫn lái xe bỏ chạy gây xôn xao

Sáng ngày 11/7, mạng xã hội dậy sóng khi nhiều tài khoản chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều người dân truy đuổi một chiếc xe ô tô bị hỏng bánh trước do nữ tài xế điều khiển, nhưng vẫn cố chạy trên đường.

Đoạn clip được nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Trưa cùng ngày, đại diện Đội CSGT Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều 10/7. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe văng lốp nhưng tài xế vẫn điều khiển bỏ chạy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 10/7, anh Đ.L (33 tuổi, ngụ Bình Phước) chạy xe máy trên tuyến đường liên xã hướng từ Thị xã Bình Long đi huyện Hớn Quản.

Khi xe lưu thông đến đoạn đường thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A (xã Tân lợi, huyện Hớn Quản) thì xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số 93A-317.49 do N.T.M.L (26 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng. Rất may, người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Đáng nói, sau vụ tai nạn, nữ tài xế L điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường với chiếc bánh trước bị văng ra khỏi vành. Người dân nhìn thấy đã đuổi theo.

Clip ghi lại cảnh người dân truy đuổi chiếc xe bị văng lốp trước nhưng nữ tài xế vẫn bỏ chạy

Nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô 3 bánh chạy khoảng 10 km và chỉ dừng lại khi bị người dân dùng khúc cây chặn lại.

Chiếc xe ô tô bị chặn lại trên quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long. CSGT Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở thì chị L. có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

