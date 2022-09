Ô tô lao qua ngã tư, tông người đi xe máy văng lên không trung

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Kukatpally, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Trong clip, một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy với tốc độ cao trên đường. Khi đi qua điểm giao cắt thì bất ngờ đâm trúng một nam thanh niên đi xe máy.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng lên không trung rồi rơi xuống đường. Sau khi xảy ra va chạm, những người qua đường đã chạy đến xem xét tình hình của nạn nhân. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Theo báo cáo, người điều khiển xe máy đã may mắn thoát chết và chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra và sức khỏe ổn định.

