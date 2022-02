Nước bạn có loài vật kinh dị được bày bán công khai ngoài đường, dân mạng Việt ngỡ ngàng: Con này ăn được hả?

Đi dọc mảnh đất hình chữ S cũng có lắm đặc sản mà chúng ta chưa có cơ hội nghe tên hay nhìn thấy chứ huống hồ chi là thưởng thức. Và khi đặt chân sang nước ngoài, bản đồ ẩm thực còn đa dạng hơn rất nhiều. Thậm chí có những loại động - thực vật ta không nghĩ ăn được nhưng lại là món ngon của người địa phương.

Như mới đây, cộng đồng TikTok tại Việt Nam liên tục truyền tay nhau đoạn clip về một đặc sản "kinh dị" của nước bạn. Trong video, một nhóm người cùng bu vào lựa loài vật trông giống như ếch được bày bán công khai ngoài đường. Ai cũng tranh thủ lựa cho mình những con ngon nhất.

Cả nhóm người bu vào lựa một đặc sản "kinh dị" được bày bán công khai ngoài đường

Dưới phần bình luận, cư dân mạng tỏ ra ngỡ ngàng:

- "Con gì vậy mọi người, lần đầu mình mới thấy"

- "Ôi trời, con ễnh ương mà cũng ăn được hả?"

- "Nhìn thôi đã thấy sợ, không biết họ chế biến ra sao nhỉ?"

- "Trông nó béo ú nhìn dễ thương quá, nhưng ăn thì không dám"

Được biết, theo cách phát âm của người Thái thì đây là con "ưng" - loài vật cùng họ với ếch, nhái, ễnh ương. Từ lâu, nó đã là đặc sản nức tiếng của người dân ở khu vực Đông Bắc Thái Lan, cụ thể là cao nguyên Khorat. Tại nhiều quốc gia lân cận như Lào, Campuchia người ta cũng ăn con này.

Ai cũng tranh thủ lựa cho mình một "em" béo núc ních về chế biến món ăn

Hiếm người biết đồng bào Chăm tại Ninh Thuận, Việt Nam cũng xem loài vật này là đặc sản. Họ gọi nó là "ếch òn" với đặc trưng là cái bụng trương phình không lẫn vào đâu được. Món này thường xuất hiện khi mùa mưa bắt đầu, thịt được đánh giá là ngọt, thơm và mềm như thịt lợn. Thông thường, người địa phương sẽ mang ếch òn đi nấu canh, nướng hoặc luộc, làm gỏi…





Đồng bào Chăm ở Ninh Thuận còn gọi đây là con ếch òn

Nếu có cơ hội, bạn có dám thử ăn loài vật này?

Nguồn: @dynbytb7lt58

Tác giả: MH

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn