Nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An mất tích sau khi bỏ nhà đi

Ngày 24/2, Công an xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích đối với Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005, trú xã Bảo Thành).

Thông báo truy tìm nữ sinh mất tích

Theo đó, ngày 23/2, Công an xã Bảo Thành nhận được trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Liên về việc con gái là Nguyễn Thị Yến Nhi (hiện đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Nam Yên Thành) mất tích.

Dân Trí thông tin, theo đơn trình báo của bà Liên, cháu Yến Nhi bỏ nhà đi từ khoảng 17h ngày 9/2. Nữ sinh này cao khoảng 1m55, tóc đen, dài ngang vai, khi đi mặc áo khoác màu đen sọc trắng, quần bò màu đen, không mang theo tư trang và giấy tờ cá nhân.

Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình trình báo công an nhờ giúp đỡ.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Bảo Thành cho biết, hiện công an xã đã gửi thông báo tới các địa phương, phối hợp cùng gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm cháu Yến Nhi nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin. Người dân có thông tin của cháu Yến Nhi, xin báo về số điện thoại 0978423113 (anh Trần Văn Linh - cán bộ Công an xã Bảo Thành).

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn