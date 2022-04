Nữ sinh 14 tuổi mất tích hơn 1 tuần nay, người mẹ tá hỏa tìm kiếm khắp nơi

Ngày 26/4, Công an phường Linh Trung (TP. Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, bà Huỳnh Thị Ngọc Thảo (39 tuổi, ngụ phường Linh Trung) vừa đến trính báo con gái là Huỳnh Phan Diệu Thiện (14 tuổi) "mất tích" không rõ nguyên nhân.

Cháu Huỳnh Phan Diệu Thiện "mất tích" không rõ nguyên nhân.

Người Lao Động thông tin, tối 19/4, bà Thảo đi bán đồ ăn vặt ngoài lề đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Trung). Khi trở về nhà, bà không thấy em Thiện đâu nên tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Ngay sau đó, bà Thảo đã trình báo lên Công an phường Linh Trung nhờ hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm. Hàng ngày, bà vừa buôn bán, vừa tranh thủ chạy quanh các khu vực hai mẹ con thường qua lại để tìm. Thế nhưng đã 1 tuần trôi qua, bà vẫn không nhận được thông tin gì về con.

Bà Thảo cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi em Thiện mới sinh thì ba em bỏ đi. Hàng ngày, bà Thảo đưa hàng ra lề đường Phạm Văn Đồng bán kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho em Thiện ăn học. Tuy nhiên, khi đang học lớp 8 thì em Thiện bất ngờ bỏ học. Dù đã 14 tuổi nhưng em Thiện chưa có giấy tờ tuỳ thân.

Vì sức khỏe không tốt, bà Thảo không chạy xe máy đi tìm con được nên đăng tin nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Theo Công an phường Linh Trung, trước đó, em Thiện từng bỏ nhà đi, khi công an đang tìm kiếm thì em đã trở về nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo em Thiện "mất tích" lần 2, lực lượng công an đang ráo riết vào cuộc tìm kiếm.

Bà Thảo cũng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng có nhìn thấy hay biết cháu Thiện ở đâu thì báo về Công an phường Linh Trung hoặc gia đình bà theo SĐT: 0908568718.

