Nữ quái có 3 tiền án điều hành đường dây mua bán ma tuý quy mô lớn

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Nguyễn Thu Trang; Hoàng Thị Quyến (SN 1984, trú tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đình Đức (SN 1955, trú tại tổ 38, phường Phương Mai, quận Đống Đa); Vũ Hữu Toàn (SN 1972, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) và Lê Ngọc Hải (SN 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về các hành vi phạm tội trên.

Đối tượng Trang và tang vật của vụ án thời điểm bị bắt giữ.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ trong vụ án gồm 12 bánh heroin; 860,77 gam Ketamine; 248,83 gam Methamphetamine; 1 khẩu súng K54; 7 viên đạn; 2 cân điện tử đính heroin; 2 khuôn ép bánh heroin; 1 máy ép thủy lực; cùng nhiều dụng cụ dùng để nghiền, ép và bọc các bánh heroin thành phẩm; 200 triệu đồng và các tài liệu, vật chứng khác có liên quan…

Sau khi ra trại, Nguyễn Thu Trang, đối tượng từng có 3 tiền án cặp bồ và sinh sống với Nguyễn Đình Đức, đối tượng có 5 tiền án. Để có tiền ăn chơi và tiêu xài cá nhân, Trang tiếp tục “ngựa quen đường cũ” tham gia vào hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý với quy mô lớn… Về phần Đức, mặc dù biết rõ việc bạn gái mua bán trái phép chất ma tuý nhưng vẫn không ngăn cản hoạt động của người tình.

Qua các đối tượng từng cải tạo tại Trại giam Phú Sơn 4, Trang đã chủ động liên lạc với Sùng, đặt vấn đề nhờ Sùng mua ma túy về bán lại kiếm lời. Sau khi tìm được nguồn hàng, Trang đã câu kết với Toàn thiết lập đường dây mua ma tuý với số lượng lớn.

Theo thoả thuận, sáng 20/12/2020, Sùng đến nhà Trang ở phòng 220 tòa nhà HH02-A1 chung cư Thanh Hà, bán cho Trang số ma túy đá, ketamine, heroine, thuốc lắc, hồng phiến với giá 2 tỷ đồng. Trang đã trả trước cho Sùng 200 triệu đồng, số còn lại Trang nợ đến khi bán hết ma túy sẽ trả nốt.

Sau đó, Trang mua 2 khuôn sắt bằng kim loại ở cửa hàng sắt thép, 2 kích thủy lực tại cửa hàng gara sửa chữa ôtô ở phố Trương Định, Hà Nội, mục đích để đóng, ép lại số heroine đã mua. Số ma tuý trên, Trang chia và mang cất giấu tại hai nơi ở của Trang là số 16A hẻm 1/4/2 Đại Từ, phường Thịnh Liệt và phòng 220 HH02-A1, chung cư Thanh Hà.

Khoảng 16h ngày 7/1, Vũ Hữu Toàn gọi điện hỏi mua của Trang 2 bánh heroin. Ban đầu, Trang và Toàn thỏa thuận giá 190 triệu đồng/bánh nhưng do Toàn nợ tiền nên Trang bảo Toàn giá là 200 triệu đồng/bánh. Trang thuê Hoàng Thị Quyến vận chuyển 2 bánh heroine đi giao cho Toàn tại khu vực đường Đại Cồ Việt, Hà Nội và đưa số điện thoại của Toàn cho Quyến liên lạc. Sau khi vận chuyển xong thì Trang sẽ trả công cho Quyến là 3 triệu đồng…

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội có thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do Trang và Toàn điều hành. Từ thông tin trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã tổ chức lực lượng nắm tình hình. Việc theo dõi quy luật hoạt động gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm.

Theo đó, các đối tượng thường mua heroin với số lượng lớn, sau đó nghiền nhỏ, trộn bột trắng để ép lại thành nhiều “bánh” nhằm tăng lợi nhuận để bán cho các “đại lý” trên địa bàn TP Hà Nội. Ổ nhóm hoạt động khép kín, nhiều đối tượng tham gia; có sự phân công vai trò của từng đối tượng; đối tượng tham gia đều là những kẻ có tiền án, tiền sự, tự trang bị vũ khí nóng, thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quá trình theo dõi, khoảng 17h ngày 7/1, tại khu vực ngã ba đường Đại Cồ Việt - Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, tổ công tác thuộc Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị của Công an TP Hà Nội bắt quả tang Lê Ngọc Hải, đối tượng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý cùng tang vật là 2 bánh heroin, có trọng lượng 681,06 gam; 1 xe ôtô BKS: 30G-374.21; 4 ĐTDD và 7,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Hải, mở rộng điều tra, khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối với Vũ Hữu Toàn, thu giữ 2 ĐTDD và 1,8 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 0h ngày 8/1, tại khu vực ngõ 2, Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối với Hoàng Thị Quyến. Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thu Trang.

Quá trình khám xét đã thu giữ một lượng lớn ma tuý tại phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Khi khám xét đối với Nguyễn Thu Trang ở tại địa chỉ phòng 220 HH02A1, chung cư Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, có mặt Nguyễn Đình Đức, cơ quan điều tra đã đưa Nguyễn Đình Đức về trụ sở Công an để làm rõ.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Trang, Vũ Hữu Toàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Lê Ngọc Hải và Hoàng Thị Quyến về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Đình Đức về hành vi không tố giác tội phạm. Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Trang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân