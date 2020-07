Nữ nhân viên massage trút bỏ nội y kích dục cho khách

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hồi 14 giờ 50 phút ngày 7/7, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Long Thành phối hợp Công an xã An Phước tiến hành kiểm tra cơ sở massage Hồng Loan có địa chỉ tại ấp 5, xã An Phước.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng Vip 1, nữ nhân viên T.T.T.L đang trút bỏ nội y kích dục cho khách nam trong tình trạng “không mảnh vải che thân”.

Những tiếp viên tại quán này khai nhận, khách muốn vào “vui vẻ” thư giãn phải mua vé giá 200.000 đồng. Khi vào bên trong, khách được hoàn toàn khỏa thân và được các nữ nhân viên trẻ đẹp phục vụ xoa bóp, massage.

Để tăng phần hưng phấn cho những “quý ông”, các nữ tiếp viên sẽ kích dục cho khách để hưởng tiền típ từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng tùy thuộc vào mức chịu chi của khách.

Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.