NÓI THẲNG: Không người chống lưng, đố ông trùm Đường "Nhuệ" lộng hành!

Mỗi người tùy vào cương vị hay góc nhìn của mình có thể đưa ra câu trả lời khác nhau. Người dân hay bất kỳ ai bức xúc với việc vợ chồng Đường "Nhuệ" tác oai tác quái thời gian dài ở tỉnh Thái Bình đều cho rằng phải có sự "chống lưng", nếu không thì cặp vợ chồng này không thể lộng hành trong một thời gian dài đến vậy.

Tuy nhiên, giới chức có trách nhiệm không dễ để đưa ra câu trả lời, thay vào đó là sự khẳng định như sẽ điều tra để giải tỏa dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau bao che cho vợ chồng Đường "Nhuệ"…

Tất nhiên, việc làm rõ ai tiếp tay, bao che, "chống lưng", thậm chí bảo kê cho các hoạt động tội phạm do Đường "Nhuệ" cầm đầu phải có thời gian, tuân thủ luật pháp, quy trình tố tụng. Song, với những diễn biến, thông tin đã đưa có thể thấy đang lộ dần những "bàn tay đen" dính dáng đến đôi vợ chồng này.

Trong đó, điển hình là việc bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vào ngày 16-4 vừa qua. Tương tự là việc phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra năm 2014 khi Đường "Nhuệ" và đàn em đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Vụ đánh người gây thương tích tới 15%, mức phải bị xử lý hình sự, ngay tại trụ sở công an song lại bị đình chỉ điều tra với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra" khiến dư luận đặt câu hỏi "có vấn đề gì đằng sau hay không?". Lý giải của ông trưởng công an phường khi xảy ra vụ đánh người rằng "không biết do đang họp ở tầng trên" chỉ khiến dư luận thêm bất bình.

Nói thẳng, vợ chồng Đường "Nhuệ" khó có thể lộng hành trong thời gian dài hàng chục năm trên khắp địa bàn tỉnh Thái Bình nếu chỉ "núp bóng" những quan chức vừa bị bắt. "Bàn tay" cho nhóm giang hồ hoạt động kiểu xã hội đen này phải tầm cỡ hơn nhiều.

Trước Đường "Nhuệ", tại nước ta cũng đã có những vụ tội phạm, giang hồ được quan chức tiếp tay, "chống lưng", bảo kê. Vụ án Năm Cam và đồng bọn cho đến nay vẫn để lại những bài học đau đớn và sâu sắc về vấn đề này. Khi "đào tận gốc, trốc tận rễ" băng nhóm hoạt động kiểu "xã hội đen" Năm Cam đã phát hiện những "bàn tay đen" cỡ bộ trưởng, thứ trưởng. Mà đúng là phải tới tầm cỡ này tiếp tay, "chống lưng" thì Năm Cam mới có thể lộng hành trong thời gian dài.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khi yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội bị khởi tố ban đầu của Đường "Nhuệ" là "Cố ý gây thương tích" đã yêu cầu mở rộng điều ra các dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất "xã hội đen" của đối tượng này cùng đàn em, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Những ai đã "chống lưng" cho Đường "Nhuệ"? Tin rằng câu trả lời sẽ đáp ứng sự trông đợi của người dân như đối với vụ án Năm Cam và đồng bọn trước đây chứ không phải như quyết định đình chỉ điều tra năm 2014 của Công an TP Thái Bình.

Tác giả: PHẠM DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Người lao động