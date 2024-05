Clip vụ nữ du khách tố bị đánh thủng màng nhĩ ở Ninh Thuận, danh tính nhóm người gây tò mò

Được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày hôm qua (5/5), bài tố bị đánh thủng màng nghĩ khi đi du lịch ở Ninh Thuận của người phụ nữ có tên D.L đã ngay lập tức thu hút sự chú ý, bàn luận từ số đông.

Theo nội dung bài viết, D.L cho biết chiều ngày 2/5, chị cùng 2 người bạn mua vé vào cổng của Công ty CP Casa Mia Ninh Thuận tại bãi Kinh để thuê thuyền sup (hay gọi là ván chèo). Khi nhóm du khách này đang chèo thuyền trên biển thì gặp gió lớn, sup bị lật. D.L tìm cách kêu cứu, hỗ trợ người bạn gặp nạn.

Lúc này, một nhóm thanh niên lái mô tô nước tiếp cận D.L và ra giá 200.000 đồng để ra cứu người. Tuy nhiên, nhóm chỉ lái mô tô nước ra kéo thuyền sup vào, còn du khách tự bơi vào bờ. Nhóm của D.L đã xảy ra tranh cãi với nhóm thanh niên kia vì vấn đề này. Nhận thấy tình hình có phần căng thẳng, D.L chủ động lấy điện thoại ra quay lấy bằng chứng phòng thân. Đúng lúc đó, nam thanh niên trong nhóm người kia đi tới, tát cô rồi quát: "Mày quay ai vậy".

D.L chia sẻ thêm, khi về tới Hà Nội, cô đã đi khám và phát hiện có máu đông ở tai, bác sĩ kết luận bị thủng màng nhĩ tai trái.

Nữ du khách tố bị đánh ở Ninh Thuận.

Danh tính nhóm người kinh doanh mô tô nước?

Nắm bắt được sự việc đang gây ồn ào trong dư luận, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Ninh Thuận, đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin nữ du khách tố bị đánh khi đến tắm biển tại bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Làm việc với đoàn công tác, ông Hoàng Hải Trung - quản lý Khu vực du lịch bãi Kinh xác nhận chiều 2/5 có nhóm khách 3 người đến từ Hà Nội mua vé vào bãi tắm của khách sạn Casa Maya tắm biển, uống nước, chụp ảnh check-in.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Trung nhận được thông tin nữ du khách trong nhóm bị đánh nên đã hướng dẫn các du khách trình báo với Công an xã Vĩnh Hải. Ông Trung thông tin, nhóm cho thuê mô tô nước trong bài viết của D.L không thuộc công ty ông quản lý. Hơn nữa, theo ông thì nhóm người này còn không phải người tỉnh Ninh Thuận mà có thể là người của tỉnh khác.

(Ảnh cắt từ clip)

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh, làm rõ. Danh tính nhóm người bị tố đánh nữ du khách đang là vấn đề được số đông quan tâm hơn cả.

