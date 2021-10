Nói lời chia buồn với vợ cả của chồng vừa mất, CEO Đại Nam dùng cách xưng hô gây chú ý

Thông tin bà Trần Thị Tuyết (sinh năm 1954, vợ cũ ông Dũng "lò vôi") vừa qua đời đã khiến nhiều người bất ngờ. Bà Tuyết đã lâm bệnh một thời gian dài trước đó.

Bà Phương Hằng đã gửi lời chia buồn: "Rất chia buồn với gia đình của anh Dũng vì người vợ cả của anh Dũng - chị Tuyết đã qua đời. Cũng rất buồn, đó là sự thật. Và ai rồi cũng phải ra đi, dù trước hay sau gì chúng ta rồi cũng phải lìa khỏi cõi đời này. Phận số của mỗi người".

Thông tin cáo phó của bà Tuyết được đặt tại nhà riêng...

CEO Đại Nam bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và chia sẻ những suy ngẫm về số phận cuộc đời mỗi con người. Bà Phương Hằng dành một sự kính trọng cho người vợ cũ của chồng, thậm chí bà còn gọi bằng cái tên thân mật - chị Tuyết.

"Tôi cũng hiểu được và chia sẻ với anh Dũng vì hai mươi mấy năm họ sống với nhau, có ba đứa con. Tôi là người đến sau. Cũng đâu đó duyên nợ và phận đã đưa tôi đến với cuộc đời anh Dũng. Và hôm nay chị ấy đã ra đi, chết là giải thoát, là hết khổ...

Đối với tôi, chết là một sự giải thoát. Chứ không phải chết là hết, chết là một sự chấm dứt ở giai đoạn này và chúng ta sẽ chuyển qua một giai đoạn khác. Nhưng đâu đó trong tất cả chúng ta, ai có người thân ra đi đều buồn hết..."



Vợ cũ của ông Dũng "lò vôi" - bà Trần Thị Tuyết là người cực kỳ kín tiếng. Bà là con gái ông Ba Thu, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (một tỉnh cũ thuộc vùng Đông Nam Bộ). Xuất thân trong một gia đình danh tiếng, song bà Tuyết hiếm khi chia sẻ nhiều hình ảnh trên truyền thông.

Sau khi kết hôn, ông Dũng và bà Tuyết có với nhau 3 người con gồm 1 gái 2 trai. Trong đó có một cậu con trai hiện tại đang là doanh nhân nổi tiếng ở Bình Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin vợ cũ qua đời, ông Dũng "lò vôi" đã có mặt tại nhà riêng của bà Tuyết, thắp hương và dặn dò các con lo chu toàn hậu sự của mẹ.

Your browser does not support the video tag.

Vợ cũ của ông Dũng "lò vôi" qua đời, bà Phương Hằng gửi lời chia buồn

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc