Nổi da gà xem cảnh cựu thủ môn U23 Việt Nam đuổi rắn hổ mang trong vườn nhà

Mới đây, Văn Hoàng đã đăng tải video quay lại cảnh đuổi rắn hổ mang khỏi vườn nhà. Thủ môn sinh năm 1995 cầm một thanh sắt và tìm cách đuổi con rắn đi. Anh bình luận: "Cha của lỳ là có thật".

Văn Hoàng sinh ra và lớn lên ở Nghệ An nên không xa lạ với không gian ở vùng quê. Anh tỏ ra bình tĩnh trong tình huống này dù rắn hổ mang là loài bò sát độc và nguy hiểm.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng là cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh từng cùng U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á và hạng 4 ASIAD 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của Văn Hoàng không phất lên cao như nhiều đồng đội.

Văn Hoàng khoác áo Sài Gòn FC, mới chuyển tới SLNA từ đầu mùa giải này. Ảnh: Trần Thành.

Văn Hoàng có mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. Ảnh: PH.

Văn Hoàng trưởng thành ở lò đào tạo VSH, lò vệ tinh của Hà Nội FC. Sau đó, anh gia nhập Sài Gòn FC. Đầu mùa giải 2020, Văn Hoàng trở về quê hương khoác áo SLNA sau khi thủ môn đàn anh Nguyên Mạnh ra Hà Nội gia nhập Viettel.

