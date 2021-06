Nổ súng giết người ở Quảng Trị: "Có ít nhất 3 tiếng nổ"

Cơ quan công an đang phong toả tuyến đường nơi xảy ra vụ việc

Ngày 11/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục điều tra vụ nổ súng khiến 1 người tử vong xảy ra vào tối 10/6 ở đường Lê Hồng Phong (thị xã Quảng Trị).

Cơ quan điều tra cũng xác nhận đang tạm giữ 1 người đàn ông tự nhận là nghi phạm vụ việc. Người này đến trụ sở cơ quan công an đầu thú vào sáng 11/6.

Trước đó vào khoảng 21h30 ngày 10/6, ông Nguyễn Đ.H. (36 tuổi, trú ở đường Lê Hồng Phong, phường 3, thị xã Quảng Trị) đang ở trong nhà thì bất ngờ bị 1 người từ ngoài đường nổ súng bắn nhiều phát. Ông H bị trúng đạn ở phần hông, lưng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ bắn súng

Kẻ nổ súng sau đó rời khỏi hiện trường. Ông H. được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng mạch của bệnh nhân không đo được, vết thương xuyên thấu vùng hông và nhiều mảnh kim khí rải rác khắp vùng bụng. Đến khoảng 23h30, nạn nhân tử vong.

Ngay sau vụ nổ súng, Công an thị xã Quảng Trị đã có mặt bảo vệ hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm.

Hiện trườngvụ nổ súng giết người đang được phong toả

Theo các nhân chứng gần hiện trường vụ việc, vụ nổ súng gây ra nhiều tiếng nổ lớn.

"Có ít nhất 3 tiếng nổ. Sau đó tôi cùng nhiều người chạy ra đường và kêu lên "bắn nhau, bắn nhau", một nhân chứng cho biết.

Hiện trường vụ việc đến sáng 11/6 vẫn đang được cơ quan công an phong toả để tiến hành điều tra.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ nổ súng ở quảng trị

Tác giả: Ngọc Bảo

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị