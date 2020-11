Nổ mìn phá dỡ 1.249m3 điểm sạt lở tại Quốc lộ 46B

Từ ngày 30/10 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An bị chia cắt do sạt lở, ngập sâu. Trong đó vị trí Rú Nguộc trên Quốc lộ 46B là điểm bị sạt lở nặng nhất và liên tiếp sạt trong các ngày tiếp theo.