Nổ lớn rung chuyển sân bay Kabul, Taliban nói 13 người chết

Nhiều người chờ được vào sân bay Kabul để sơ tán (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi có thể xác nhận vụ nổ tại cổng Abbey là hệ quả của một cuộc tấn công phức tạp dẫn đến thương vong của dân thường và cả phía Mỹ. Chúng tôi cũng xác nhận ít nhất một vụ nổ khác ở gần khách sạn Baron, cách cổng Abbey một đoạn ngắn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật", AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết trên Twitter hôm nay 26/8.

Giới chức Mỹ và đồng minh cho biết họ có thông tin tình báo rằng những kẻ đánh bom liều chết đang đe dọa tấn công sân bay. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ việc.

Vụ nổ bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul xảy ra vài giờ sau khi chính phủ Mỹ và Anh cảnh báo công dân của họ tránh đến sân bay vì nguy cơ bị tấn công.

Những người được cho là nạn nhân bị thương trong vụ nổ ở sân bay Kabul (Ảnh: Twitter).

Theo Sputnik, ít nhất 2 vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực gần sân bay Kabul hôm nay.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra gần cổng phía đông của sân bay, được cho là do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Truyền thông địa phương đưa tin, một cuộc đấu súng đã diễn ra giữa các tay súng chưa rõ danh tính và lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại sân bay.

Một vụ nổ thứ hai xảy ra gần một khách sạn cạnh sân bay. Các phóng viên dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nói rằng, ít nhất 4 binh sĩ Mỹ đã bị thương.

Những người bị thương được đưa đến bệnh viện ở Kabul sau các vụ nổ ở sân bay (Ảnh: Asvaka News/Reuters).

Sputnik dẫn lời một quan chức Taliban cho biết có tới 13 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em, trong các vụ nổ liên tiếp tại sân bay Kabul. Một số nguồn tin ước tính hơn 70 người có thể đã bị thương trong vụ tấn công kép ở sân bay.

Các bức ảnh được cho là ghi lại từ hiện trường cho thấy một số dân thường đổ máu do bị thương và được đưa ra ngoài khu vực xảy ra vụ nổ.

Đài truyền hình Afghanistan TOLO News chiếu cảnh hỗn loạn bên ngoài một bệnh viện, nơi tiếp nhận các bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công ở sân bay Kabul.

Đại sứ Pháp tại Afghanistan yêu cầu người dân ở khu vực gần sân bay rời khỏi khu vực này ngay lập tức vì lo ngại có thể xảy ra vụ nổ tiếp theo.

Nguy cơ bất ổn tại sân bay

Mỹ được cho là đang đánh giá tình hình an ninh xung quanh sân bay Kabul đáng quan ngại vì "mối đe dọa rất cụ thể" từ ISIS-K - một nhánh của nhóm khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 thừa nhận mối đe dọa từ ISIS-K ở khu vực sân bay Kabul ngày càng gia tăng.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng, ISIS-K, kẻ thù "không đội trời chung" với Taliban, dường như đã lên kế hoạch tấn công đám đông người đang muốn di tản ở sân bay Kabul để gây ra cảnh hỗn loạn tại đây.

Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã khuyến cáo công dân Mỹ ở một số cổng tại sân bay "rời đi ngay lập tức", viện dẫn "mối đe dọa an ninh bên ngoài các cổng này".

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền hôm 15/8, hàng nghìn người Afghanistan đã kéo tới sân bay Kabul vì lo ngại Taliban có thể lập lại đường lối quản lý đất nước cực đoan theo luật Hồi giáo Sharia như những gì lực lượng này từng làm trong giai đoạn 1996-2001. Một số người Afghanistan muốn rời đi vì lo ngại nguy cơ bị Taliban trả thù vì họ từng làm cho lực lượng nước ngoài hoặc chính phủ Afghanistan thân phương Tây.

Taliban cảnh báo cấm tất cả công dân Afghanistan đến sân bay và sẽ chỉ cho phép người nước ngoài di tản. Taliban cũng yêu cầu Mỹ và các đồng minh hoàn tất chiến dịch sơ tán không quá ngày 31/8.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tính từ ngày 14/8 đến ngày 25/8, Mỹ đã sơ tán được hơn 82.000 người khỏi Afghanistan và hiện tại công tác rút binh sĩ cũng đã bắt đầu. Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó thông báo, khoảng 5.800 binh sĩ Mỹ có mặt ở sân bay Kabul, trong đó 300 binh sĩ được cho là không cần thiết với chiến dịch di tản đã rời Afghanistan.

Tổng thống Joe Biden đầu tuần này đã tuyên bố giữ nguyên kế hoạch hoàn tất sơ tán trước ngày 31/8. Tuy nhiên, ông Blinken nói, nếu sau thời hạn đó, vẫn còn người Mỹ muốn di tản, Washington hy vọng Taliban sẽ không can thiệp.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí