"Nổ" là Cảnh sát hình sự lừa tình, lừa tiền của chị em phụ nữ

Để thực hiện hành vi lừa đảo, năm 2019 Đỗ Bính lên mạng Internet và copy hình ảnh giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Đình Chung sinh ngày 19/12/1981; Số hiệu Công an nhân dân, Đơn vị công tác thuộc Công an TP Hà Nội.

Tự nhận mình là Nguyễn Đình Chung, đang công tác tại Công an TP Hà Nội, đồng thời nói dối chưa có vợ con, trong thời gian từ tháng 7-2019 đến khi bị bắt, Đỗ Bính đã lừa tiền, lừa cả tình chị Cấn Thị Thu (SN 1994, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang bán hàng ở thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai), số tiền hơn 300 triệu đồng. Số tiền này Bính nhận của chị Thu rồi dùng để trả nợ.

Đối tượng Đỗ Bính tại cơ quan Công an

Ngoài ra, Đỗ Bính từng có nhiều tiền án như “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình phạm tội trong các vụ án liên quan đến lừa đảo, Bính luôn “nổ” mình làm trong lực lượng vũ trang, là Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hà Nội để nhằm vào đối tượng là phụ nữ có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, đồng thời lừa “chạy việc”, “chạy trường” để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Tác giả: Hiệp Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân