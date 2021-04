Những vụ án động trời ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Ảnh: M.Đ

Bệnh nhân tâm thần mở phòng... "bay lắc", mua bán ma túy trong bệnh viện

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy và động lắc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Vụ án gây chấn động dư luận, được Bộ Y tế đánh giá là rất nghiêm trọng.

Theo tài liệu, băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, ở tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội), bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, cầm đầu.

Theo cơ quan công an, Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại BV Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ, nhân viên trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi có địa bàn hoạt động, Quý cùng đàn em, mời bạn bè, thậm chí cả gái dịch vụ đến để “bay lắc”. Trong đó người đến “bay lắc” có cả nhân viên y tế.

Quý còn sử dụng phòng điều trị của mình làm nơi mua bán ma túy. Đối tượng đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân. Khám xét phòng bệnh của Quý, cảnh sát thu giữ hơn 6kg ma túy tổng hợp.

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công Hà Nội khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Quý cùng 4 đồng phạm về các tội “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Vũ, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về tội “Không tố giác tội phạm".

Làm giả bệnh án tâm thần cho giang hồ

Thân Thái Phong "sở hữu" 10 năm tù vì tội "Nhận hối lộ".

Trước vụ mua bán ma túy, 'bay lắc' trong phòng điều trị, ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cùng từng xảy ra những vụ án động trời.

Đáng chú ý nhất là vụ làm giả hồ sơ tâm thần cho một đối tượng giang hồ vào năm 2017, khiến Thân Thái Phong-Phó Khoa Tâm thần người cao tuổi và Nguyễn Tuấn Sơn, Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dinh dưỡng (bệnh viện Tâm thần Trung ương I) dính vòng lao lý.

Theo cáo trạng, đêm 27/10/2017, Lê Thanh Tùng cùng nhóm bạn đến một quán bar trên phố Hàng Tre (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả với nhóm thanh niên. Hậu quả, nhóm của Tùng dùng hung khí gây thương tích cho 3 người bên phía đối phương.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố điều tra nhưng Lê Thanh Tùng bỏ trốn.

Trong thời gian này, thông qua người quen, Tùng liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn (Kỹ thuật viên trưởng, khoa Dinh Dưỡng - bệnh viện Tâm thần Trung ương I) nhờ làm bệnh án tâm thần để thoát tội.

Nhận lời, Sơn đã gặp, trao đổi với Thân Thái Phong (Phó khoa Tâm thần người cao tuổi, bệnh viện Tâm thần Trung ương I) đặt vấn đề làm giả bệnh án tâm thần cho Tùng với giá 85 triệu đồng.

Ngày 19/1/2018, Tùng bị bắt theo quyết định truy nã. Tại cơ quan công an, Tùng không khai nhận hành vi phạm tội mà chỉ trình bày bản thân đang mắc bệnh tâm thần. Sau đó, người nhà Tùng mang bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần (bản sao) ghi tên Lê Thanh Tùng do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cấp ngày 21/12/2017.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 22/11/2017, thông qua Sơn, Tùng đến bệnh viện gặp Phong để làm thủ tục khám đầu vào. Tùng bồi dưỡng Sơn 3 triệu đồng.

Khi hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện.

Bệnh án tâm thần giả của Tùng sau đó được Phong đưa lại cho Sơn và Sơn giao cho Tùng tại cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Trong quá trình làm hồ sơ điều trị cho Tùng, ngày 18 và 19-12-2017, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có thông báo kiểm tra định kỳ nên Phong yêu cầu Sơn gọi Tùng đến bệnh viện để đảm bảo quân số phục vụ đoàn kiểm tra.

Khi vào viện, Tùng nhận quần áo bệnh nhân mặc và sinh hoạt như các bệnh nhân tâm thần khác. Đến lúc đoàn kiểm tra ra về thì Tùng cũng được về nhà luôn.

Ngày 19/4/2019, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Thân Thái Phong mức án 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Nguyễn Tuấn Sơn cựu Kỹ thuật viên trưởng, khoa Dinh Dưỡng nhận mức án 30 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.



Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền Phong