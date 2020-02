Những “thần dược” dưỡng da không thể thiếu hàng ngày

AHA/BHA

Bạn có thể nhận thấy được sự cải thiện về kết cấu da, đồng thời da dẻ sẽ tươi sáng hơn ngay sau khi dùng sản phẩm chứa AHA. Tuy nhiên, nếu bạn trông mong vào hiệu quả xóa mờ các đốm nâu, là phẳng nếp nhăn, bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Trong khoảng 1 – 2 tháng, tình trạng da không đều màu, xuất hiện đốm nâu sẽ được cải thiện. Và bạn sẽ cần kiên nhẫn khoảng 2 – 6 tháng để collagen và elastin được hình thành, làn da theo đó thêm căng mọng, săn chắc và nếp nhăn cũng dần tan biến.

Serum vitamin C

Serum vitamin C là Vitamin C ở dạng lỏng, có chứa những công thức dưỡng da chuyên sâu. So với vitamin C thì serum Vitamin C có khả năng thẩm thấu sâu gấp nhiều lần giúp nuôi dưỡng làn da từ đáy đến bề mặt biểu bì.

Serum vitamin C sẽ giúp kích thích làm tăng sinh tổng hợp cấu trúc của Collagen, từ đó làm giảm tiến trình lão hóa của da, giúp ngăn ngừa cải thiện xuất hiện nếp nhăn, mờ sẹo, sạm nám và da xỉn màu. Serum vitamin C còn làm tăng sức mạnh của thành tế bào, giúp máu lưu thông dễ dàng, cung cấp oxi cho làm da thêm căng bóng, mịn màng.

Retinol

Retinol là thần dược để ngăn chặn và xóa mờ nếp nhăn từ nông đến sâu, đã vậy còn trị mụn cực tốt. Bác sĩ Hadley King tại New York chia sẻ, sản phẩm chứa retinol không kê đơn sẽ mất khoảng 3 đến 6 tháng để cho thấy sự khác biệt.

Còn đối với loại kê đơn, bạn sẽ thấy da mịn màng hơn hẳn, làn da cũng thêm phần tươi sáng chỉ trong khoảng từ 6 – 8 tuần.

