Những dự án làm nghèo miền Tây Nghệ An: Góc khuất buồn dưới công trình thủy điện lớn nhất xứ Nghệ

Nhận thấy diễn biến hết sức cấp bách, ngày 4/10/2022 UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 7659/UBND-CN gửi đến Văn phòng Chính phủ liên quan tới thủy điện Bản Vẽ với nội dung cô đọng như sau: “Việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc đến nay chưa được thực hiện, thời gian kéo dài. Mùa mưa lũ 2022 sắp đến, các công trình khắc phục thiên tai năm 2018 đang triển khai dở dang, nhà ở của người dân tại các khu tái định cư ngày càng hỏng hóc, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao. UBND tỉnh Nghệ An kính đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành liên quan và EVN và chủ đầu tư dự án Thủy điện Bản Vẽ kịp thời thực hiện để giải quyết dứt điểm, đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân”.