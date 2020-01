Những cây để bàn làm việc năm mới vừa may mắn, vừa 'hút' tài lộc ầm ầm

Cây may mắn là một trong những loại cây được dân công sở thi nhau lựa chọn đặt trên bàn làm việc. Ngoài diện mạo xinh xắn vốn có không phải bàn cãi thì cây may mắn còn là “thần dược may mắn” bởi cây may mắn luôn mang lại những may mắn cho chủ sở hữu nó, chỉ cần có nó bên cộng thêm chăm chỉ làm việc thì trong thời gian ngắn nhất ,đây được coi là cây cảnh phong thủy làm việc vô cùng đáng chọn mang những vận may cơ hội đến. Ảnh minh họa: Internet