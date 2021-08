Nhóm thanh niên tụ tập rượu bia, livestream thách thức lực lượng chức năng: "Các chú lên mà bắt cháu đi, cháu sợ gì các chú"

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập uống rượu bia lúc Hà Nội đang giãn cách xã hội. Đặc biệt, nhóm "choai choai" này lại có thái độ rất ngông cuồng, thách thức lực lượng chức năng để tỏ ra mình "ngầu".

Nhóm thiếu niên choai choai tụ tập nhậu nhẹt rồi thách công an lên bắt

Theo dõi đoạn clip đăng tải có thể thấy, một nhóm gồm khoảng 5 người, livestream trên mạng xã hội, tụ tập uống rượu bia. Để tỏ ra mình là "dân chơi", nhóm này còn thách thức lực lượng chức năng: "Các chú lên mà bắt cháu đi, cháu sợ gì các chú, các chú đến bắt hộ cháu cái".

Nhóm "choai choai" vừa tụ tập rượu bia vừa lớn giọng thách thức công an "đến bắt hộ cháu cái".

Đặc biệt, tên tuổi của các thành viên đính kèm danh tính phụ huynh cũng được nhóm này xướng lên để thách công an đến bắt mình.

Toàn bộ sự việc do tài khoản Facebook có tên Đ.C.H.P livestream trên mạng xã hội. Được biết, nhóm thanh thiếu niên này đều ở xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại cảnh tụ tập bất chấp thời điểm giãn cách cùng thái độ ngông cuồng của nhóm này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo nguồn tin trên tờ Thanh niên, sau khi nắm được thông tin sự việc được đăng trên mạng xã hội, Công an xã Ba Trại đã triệu tập nhóm thiếu niên trên để xác minh, xử lý về hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Đại diện lãnh đạo địa phương thông tin với nguồn trên cho biết, các đối tượng này đều chưa đủ 18 tuổi, đều là công dân của địa phương.

Hiện công an đang tiến hành lập hồ sơ, đề xuất phương án xử lý cho nhóm thiếu niên này.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc