Nhìn lại các phi vụ bỏ trốn của các cựu quan chức trước khi bị khởi tố

Bộ Công an đã phát lệnh truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Ngày 13/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM, sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Tại bản kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Tuy nhiên, không nêu rõ truy nã trong nước hay quốc tế.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa đến khi nào bắt được sẽ tiến hành điều tra và phục hồi xử lý theo quy định.

Trước đó, bà Thoa từng bị kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền và bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương do để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác chuyên môn.

Được biết, sau khi nghỉ hưu, bà Thoa đã sang Pháp sinh sống cùng con ruột. Bà Thoa hiện cũng không nằm trong danh sách những người xin thôi quốc tịch Việt Nam và không thực hiện các thủ tục để xin thôi quốc tịch.

Trước bà Thoa, nhiều cựu quan chức cũng đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố và bị truy nã như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Chung Dũng, Dương Chí Dũng… Một số đã trở về đầu thú và bị kết án trong khi có người hiện vẫn chưa “xuất đầu lộ diện”.

Trịnh Xuân Thanh: Đã trốn nhưng không thoát

Một cấp dưới rất nổi tiếng của bà Thoa là Trịnh Xuân Thanh cũng đã bỏ trốn sang Đức trước khi bị khởi tố.

Ông Trịnh Xuân Thanh tại cơ quan điều tra ở Việt Nam

Cụ thể, ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)” và các đơn vị thành viên đối với Trịnh Xuân Thanh và các bị can khác.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, trong thời gian Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT PVC đã cùng các đồng phạm để công ty này thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn nên ngày 16/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã quốc tế.

Đến ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú, kết thúc hơn 300 ngày trốn chạy tại Đức. Với 2 tội “cố ý làm trái” và “tham ô tài sản”, Trịnh Xuân Thanh đã bị tuyên phạt tổng mức án tù chung thân.

Vũ Đình Duy, một đi không trở lại

Nghi phạm Vũ Đình Duy - một “đàn em” của Trịnh Xuân Thanh - nguyên Tổng giám đốc CTCP Hóa dầu và Sơ sợi Dầu khí (PVTex) cũng đã “nối gót” Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ngay sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện. Theo đó, trước khi bị khởi tố, ngày 22/10/2016, Duy đã bỏ trốn ra nước ngoài với lý do “xin nghỉ chữa bệnh” rồi từ đó chưa nhập cảnh trở lại.

Vũ Đình Duy đã bỏ trốn ra nước ngoài với lý do “xin nghỉ chữa bệnh” và hiện đang bị truy nã quốc tế

Ngày 26/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Vũ Đình Duy về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an cũng đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Vũ Đình Duy.

Vũ Đình Duy sinh năm 1975, có học vị Thạc sỹ Công nghệ hóa học. Trước khi về Vinachem, Duy từng có nhiều năm giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex) từ ngày 15/7/2009 đến tháng 2/2014.

Dưới thời Vũ Đình Duy, nhà máy liên tục lâm cảnh thua lỗ. Tổng số lỗ tính đến ngày 31/3/2015 đã lên tới 1.732 tỷ đồng, nhà máy xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng (PVTex) với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng nằm chết dí nhiều năm trời.

Do thời gian điều tra đã hết nhưng chưa bắt được Vũ Đình Duy nên ngày 11/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Lê Chung Dũng, trốn thoát bằng con đường du học

Cùng thời với hàng loạt các “sếp” bị khởi tố như Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng - cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) cũng lợi dụng việc “du học nước ngoài” để thoát tội.

Trước khi làm Phó Tổng giám đốc PV Power, ông Lê Chung Dũng là Phó Tổng giám đốc của PVC (từ tháng 8/2008) cùng thời Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận (đã bị khởi tố và xét xử).

Ngày 31/12/2010, PVC miễn nhiệm Lê Chung Dũng khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc, sau đó ông này đã được điều sang làm Phó Tổng giám đốc của PV Power từ tháng 1/2011.

Tháng 10/2016, ông Dũng đã bỏ trốn ra nước ngoài dưới danh nghĩa xin nghỉ phép giải quyết việc cá nhân rồi xin đi du học. 3 tháng sau đó, PV Power đã sa thải và khai trừ khỏi Đảng đối với ông Lê Chung Dũng.

Con đường trốn chạy của Dương Chí Dũng

Trước khi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Dương Chí Dũng là Chủ tịch HĐQT Vinalines. Trong 6 năm lèo lái Vinalines, ông Dương Chí Dũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới tham ô, hối lộ. Công việc kinh doanh của Vinalines bị thua lỗ nặng, số tiền nợ lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Đáng chú ý là phi vụ mua ụ nổi 83M gây thất thoát gần 370 tỷ đồng của Nhà nước, tham ô số tiền hơn 1,6 triệu USD.

Ngày 17/5/2012, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, đến khi Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố thì Dương Chí Dũng bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ban hành lệnh truy nã đặc biệt và phối hợp với Interpol truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.

Ngày 4/9/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phối hợp bắt được Dương Chí Dũng khi đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Dương Chí Dũng khi đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Tháng 12/2013, Dương Chí Dũng đã bị kết án tử hình vì tội tham ô tài sản nhà nước và tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Quang Huy – TGĐ Nhật Cường

Ông Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố với các tội danh “buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền”. Sau khi bị khởi tố, ông Bùi Quang Huy cũng được xác định là đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Hiện đối tượng này đang nằm trong danh sách bị truy nã đỏ của Interpol.

Tác giả: Nhật Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí