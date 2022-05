Nhiều hoa hậu, người mẫu tham gia trình diễn Áo dài Sen tại chương trình tổng kết Lễ hội Làng Sen 2022

Chương trình gồm 3 phần: Phần 1, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người; Phần 2, Nghệ An - Làng Sen quê Bác; Phần 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tên vàng.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều hoa hậu, người mẫu (Nguyễn Thị Huyền Trân - Hoa hậu thời trang châu Âu, Nguyễn Lê Sim - Siêu mẫu, Nguyễn Thị Diễm Châu - Quán quân người mẫu Việt Hàn, Cao Thị Cẩm Tú - Á quân fitness Model 2021, Nguyễn Thị Vân Anh - Hoa hậu trái đất Việt Nam 2021, Phan Thu Quyên - Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam, Phạm Thị Kim Thi - Á quân Elite Model look, H”Ăng Nie - Á hậu siêu mẫu Thế giới, Lưu Thị Diễm Hương - Hoa hậu Thế giới người Việt, Huỳnh Thị Tường Vi - Hoa hậu Du lịch thế giới 2019, Trương Ngọc tình và Mario Thành Tâm – Người mẫu Nam vương quốc tế); các nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh: NSND Tạ Minh Tâm, NSUT Minh Khánh, Lưu Hiền Trinh, Vũ đoàn The Sun, nhóm Mắt Ngọc, nhóm 135; các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh nghệ An; Đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An.

Chương trình là khúc biến tấu, là những lát cắt về cảm xúc, suy nghĩ mang tính nghệ thuật, tính sáng tạo cao, nhằm thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Chương trình vẽ lên một mảng tranh đẹp về Thành phố Hồ Chí Minh - hiện đại, sáng tạo và văn minh, về Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt, nhiều tiềm năng phát triển. Chương trình khẳng định việc hợp tác toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội của hai địa phương, đang ngày càng phát triển đáp ứng xu thế hội nhập.

Chương trình cũng khẳng định sau hơn 40 năm, sức lan tỏa của Lễ hội Làng Sen ngày càng mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 hằng năm. Lễ hội còn đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hồ Chí Minh và trở thành nét đẹp văn hóa dân tộc, đây còn là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Tác giả: Trần Gia

Nguồn tin: vanhoanghean.com.vn