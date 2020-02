Nhậu say về, người đàn ông châm lửa hút thuốc gây cháy nhà

XEM CLIP:

Thông tin ban đầu, chiều 5/2, người dân phát hiện khói bốc ra tại tầng 2 căn nhà nằm trên đường 2-9 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Do khu vực cháy chứa nhiều đầu lân, cùng các vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy bùng phát mạnh.

Lửa lan rộng khiến anh Nguyễn Văn Minh (con chủ nhà) bị mắc kẹt trên tầng 2, kêu cứu. Các chiến sĩ đã dùng loa để hướng dẫn cho anh Minh thoát nạn ra bên ngoài an toàn.

Sau gần 1 giờ ngọn lửa được dập tắt, nhưng nhiều vật dụng ở tầng 2 bị thiêu rụi.

Cảnh sát có mặt dập lửa

Nhiều vật dụng ở tầng 2 ngôi nhà bị lửa thiêu rụi

Đại tá Trần Phước Hương – Trưởng Công an quận Hải Châu nói, qua điều tra ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Văn Pháp (chủ nhà), sau khi nhậu say về lên tầng 2 để nghỉ. Tại đây, ông này châm lửa hút thuốc nhưng bất cẩn gây cháy.

Sau hỏa hoạn, ông Pháp cũng thoát được ra ngoài nhưng tóc bị cháy xém, bỏng nhẹ.

Tác giả: Hồ Giáp

Nguồn tin: Báo Vietnamnet