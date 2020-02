Nhật Lê có tình mới, Quang Hải công khai hình ảnh tình tứ cùng Huyền My

Những ai ủng hộ cặp đôi Nhật Lê và Quang Hải chắc sẽ tiếc nuối khi hai người chia tay. Không những vậy, giờ đây cả hai đều mập mờ về chuyện có tình mới.

Cách đây không lâu, Nhật Lê vướng nghi án đang hẹn hò "thiếu gia nhà giàu" Harry Hưng. Dù chưa lên tiếng nhưng cả hai đã lộ ảnh du lịch chung và ôm ấp cực tình trong bar.

Mới đây, Quang Hải và bạn gái tin đồn – Huyền My lộ khoảnh khắc ôm ấp ngọt ngào giữa chốn đông người. Đáng chú ý, bức ảnh này được đăng tải bởi một người bạn thân thiết của cặp đôi này.

Trong ảnh, Quang Hải cười tươi tắn trong khi Huyền My thoải mái dựa vào cầu thủ này đầy tình tứ. Bức ảnh này như lời khẳng định mối quan hệ của cặp đôi sau nhiều tin đồn yêu nhau trước đó. Như vậy, kết thúc chuyện tình kéo dài 3 năm với Nhật Lê, Quang Hải đã chính thức có tình yêu mới.

Thêm vào đó, dân mạng còn tìm ra cả hai dường như mới có một buổi hẹn hò lãng mạn. Cụ thể khi Quang Hải đăng ảnh trên story của Instagram và than "alone" (tạm dịch: một mình). Ấy thế nhưng khi nhìn sang chia sẻ trên trang cá nhân của Huyền My thì nhiều người nhận ra cô nàng check-in ở cùng một địa điểm, kèm hai trái tim đỏ rực. Điều này, khiến nhiều người cho rằng ngày cặp đôi công khai tình cảm sẽ không còn xa nữa.

Một trong những thứ khiến fan phải trầm trồ về bạn gái mới của Quang Hải chính là nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Không chỉ xinh xắn, Huyền My còn được đánh giá cao về gu thời trang. Dù là diện trang phục bánh bèo hay cá tính, truyền thống hay hiện đại,… người đẹp cũng đều nhận được “điểm 10 chất lượng” từ fan.

Không những thế, “tình mới” của Quang Hải được fan khen ngợi về tính cách thân thiện, cởi mở. “Cô chủ tiệm nail” thường tương tác fan trên trang cá nhân. Trong cuộc trò chuyện mới nhất, người đẹp thừa nhận cô đã có người yêu, đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên người đó. 9X cũng không ngại ngần khẳng định trong mắt mình “Anh ấy là một người hoàn hảo.”