Nhan sắc vợ mới cưới của cầu thủ Hoàng Văn Khánh

Lương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1994, Hà Tĩnh) - vợ mới cưới của đội trưởng CLB Sông Lam Nghệ An Hoàng Văn Khánh - từng được dân mạng ưu ái gọi là "hot girl Đại học Vinh". Sau khi tốt nghiệp đại học, cô hiện kinh doanh tự do. Ở mùa giải 2020, cầu thủ Hoàng Văn Khánh (sinh năm 1995) chơi 7 trận, ghi 1 bàn thắng. Trong 4 mùa giải gần nhất từ năm 2016, anh đều đặn ra sân từ 20 trận/mùa trở lên cho Sông Lam Nghệ An. Ngày 20/11 vừa qua, đám cưới của Văn Khánh - Mỹ Linh được tổ chức tại Nghệ An, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá.