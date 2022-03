Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một vụ xô xát hỗn loạn tại quán Bi-a ở Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội.

Diễn biến của vụ việc được camera an ninh trong quán ghi lại vào khoảng 23h45' ngày 16/3. Lúc này, trong quán trà chanh BI-A có một nhóm khách nam đang chơi. Nhưng do thời gian cũng đã khuya, chủ quán mới ra nhắc nhở khách nói nhỏ để tránh gây ảnh hưởng đến hàng xóm, khu vực dân cư xung quanh.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nhắc nhở khách nói nhỏ tiếng, chủ quán Bi-A bị nhóm côn đồ cầm gậy phi vào người, 'đuổi cùng đánh tận'

Nhưng nhóm này không đồng ý, đã vậy còn bức tức, gọi đồng bọn, cầm hung khí đến để hành hung chủ quán, đập phá cửa hàng.

Khi nhóm côn đồ cầm vũ khí đến, chủ quán đã nhẹ nhàng giải thích: "Có nghĩa là các anh nói to, em nhắc nói bé thôi chứ có gì đâu". Không chấp nhận lời giải thích, một gã đàn ông hung hăng chửi bới, gây sự với chủ quán. Tiếp đó, một tốp côn đồ khoảng 6-7 người cầm gậy lao vào đuổi đánh chủ quán. Có tên còn phi gậy về phía chủ quán đang chạy thoát thân.

Sau khi người này chạy vào nhà vệ sinh để trốn, nhóm trên vẫn không buông tha tiếp tục đập phá cửa, yêu cầu, thách thức anh phải ra ngoài ra giải quyết.

Đoạn clip kết thúc vẫn chưa biết rõ kết quả vụ xô xát ra sao đã để lại hàng nghìn ý kiến tò mò của dân mạng. Đồng thời nhiều người cũng tỏ ý kiến bức xúc với hành vi côn đồ, bạo lực của nhóm thanh niên trên.

Một số người bình luận:

"Nửa đêm nửa hôm chơi bời cũng nên có ý thức một chút chứ. Nhưng đám thanh niên côn đồ này chắc không hiểu điều đó",

"Xem mà bức xúc thay cho chủ quán, chỉ vì nhắc nhở nhẹ nhàng mà chúng đuổi đánh tận cùng vậy",

"Hóng cái kết mà vẫn chưa thấy đâu, ai có phần 2 không ạ",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn