Nhà đầu tư bệnh viện 174 tỷ vừa khởi công ở Nghệ An là ai?

Phối cảnh dự án. Nguồn: Chủ đầu tư

Công ty TNHH Y Tế Hoàng Mai vừa tổ chức lễ khởi công dự án Bệnh viện y học cổ truyền kết hợp trung tâm chăm sóc người cao tuổi Quang Khởi (gọi tắt là Dự án) tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho Công ty TNHH Y Tế Hoàng Mai làm chủ đầu tư tại quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 6/7/2020.

Theo đó, mục tiêu của dự án là khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và các vùng lân cận, với quy mô 100 giường bệnh trong khu khám chữa bệnh y học cổ truyền, 200 giường cho khu chăm sóc người cao tuổi…

Dự án được thực hiện trên tổng diện tích đất dự kiến 2,5 ha, được quy hoạch thành các khu: Khu khám bệnh cao 5 tầng, với diện tích 1.500m2; khu chăm sóc người cao tuổi: 1 tòa nhà cao 9 tầng và 10 nhà đơn lẻ cao tầng, với diện tích khoảng 6000m2; khu vườn hoa, ao cá, công viên phục vụ tập dưỡng sinh khoảng 7000m2; khu vườn cây, vườn rau khoảng 7000m2 và các khu tiện ích khác.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 173,6 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư hơn 34,7 tỷ đồng (chiếm 20%); vốn vay hơn 138,9 tỷ đồng (80%). Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2024

Dự án được xây dựng tại xóm 1, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp do xã quản lý; phía Nam giáp đường quy hoạch 30m và công ty TNHH Hải Tuấn; phía Tây giáp đât sản xuất nông nghiệp do xã quản lý; phía Đông giáp đường ven biển (quốc lộ 48E) và công ty Hải Tuấn.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần cùng thị xã giải quyết vấn đề an sinh xã hội, xây dựng cảnh quan và môi trường đô thị, tạo công ăn việc làm cho khoảng 150 - 200 lao động tại địa phương. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần từng bước thay đổi diện mạo đô thị để Hoàng Mai trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe - nghỉ dưỡng năng động và hấp dẫn của tỉnh Nghệ An.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH Y Tế Hoàng Mai (có địa chỉ tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) được thành lập ngày 5/2/2010, do ông Nguyễn Văn Khởi (SN 1971 – Hoàng Mai, Nghệ An) làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Nghành nghề chính là Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Trước đây, Công ty TNHH Y Tế Hoàng Mai có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, với 2 cổ đông sáng lập gồm: Ông Nguyễn Văn Khởi góp 55% và bà Đậu Thị Ngọc Lan 45%. Đến ngày 14/3/2018, công ty này tăng mạnh vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông vẫn giữ nguyên.

Ngoài Công ty TNHH Y Tế Hoàng Mai, ông Khởi cũng được biết đến là người đại diện của Hợp tác xã dịch vụ thương mại Hoàng Mai (Nghệ An).