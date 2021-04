Nhà bốc cháy dữ dội, gia chủ đang ăn cơm vẫn không biết

Theo đó, vào khoảng 12h21’ ngày 8/4, Trung tâm chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tới hiện trường, chỉ trong thời gian ngắn đã triển khai chữa cháy và chống cháy lan kịp thời.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực phía sau căn nhà hai tầng của gia đình anh L.T.H ở xã Xuân Hòa, nơi được sử dụng để đun nấu bằng bếp củi và làm kho chứa đồ, rộng khoảng hơn 80m2.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực đun nấu phía sau nên gia chủ dù đang ăn cơm vẫn không hay biết.

Thời điểm đám cháy bùng phát, gia đình anh H. đang ăn cơm nhưng không hề hay biết, hàng xóm xung quanh phát hiện ra đã tri hô và cùng người nhà dập lửa. Tuy nhiên, do chứa nhiều chất dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng bùng phát, không thể khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV