Nguyên phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên hết nằm viện, về trại tạm giam

Ngày 1-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết bị can Đào Công Thiên (59 tuổi) đã được lực lượng chức năng đưa từ khu vực điều trị dành cho bệnh nhân là bị can, bị cáo, phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa về trại tạm giam của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 20-5, khi lực lượng chức năng tổ chức tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với ông Đào Công Thiên thì ông này đang nằm ở Bệnh viện Quân y 87 tại TP Nha Trang.

Ngay trưa 20-5, ông Thiên được đưa về khu chữa trị bệnh dành cho bị can, bị cáo, phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại đây ông được điều trị với sự giám sát của lực lượng chức năng.

Đến ngày 28-5, sau khi Hội đồng y khoa tỉnh Khánh Hòa xác định ông Thiên không cần điều trị nội trú nữa, ông đã được đưa về trại tạm giam.

Ông Thiên, cùng với ông Võ Tấn Thái (60 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa) là hai bị can đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hình sự tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra trong quá trình giao khu "đất vàng" rộng 7.388m2 tại số 1 Trần Hưng Đạo (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, nơi đặt trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa) cho doanh nghiệp để hoàn vốn dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Trường Chính trị Khánh Hòa.

Ông Thiên và ông Thái là những người được xác định có vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật trong việc giao "đất vàng" Trường Chính trị Khánh Hòa cho doanh nghiệp đã nêu, trong đó ông Thiên là người đã ký các quyết định giao đất và cho thuê đất, là chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa. Còn ông Thái là người chịu trách nhiệm trong việc tham mưu về loại đất, quy hoạch sử dụng đất cho UBND tỉnh.

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang). Hiện vụ án này cơ quan chức năng chưa khởi tố bị can.

