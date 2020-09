Nguyên phó Ban tổ chức huyện Bắc Quang treo cổ tử tử tại nhà riêng

Trưa ngày 21/9, một lãnh đạo UBND thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, ông H.T.C (SN 1960) nguyên Phó Ban tổ chức Huyện hủy Bắc Quang sinh sống trên địa bàn đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20/9, người thân và hàng xóm phát hiện ông C. tử vong tại nhà riêng cũng là nhà hàng C.T.

Qua xác định nhà hàng trên chính là quán của gia đình mở ra, ông C đã nghỉ hưu đầu năm 2019.

Theo nguồn tin thời điểm trước khi phát hiện vụ việc ông C. ở nhà một mình, vợ ông C. là bà H. T.Th lúc đó đang xuống nhà con trai trông cháu. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ông C. tự tử có thể do nợ nần.