Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã lập hồ sơ khống chi tiêu sai gần 1 tỷ đồng

Sau một thời gian điều tra, mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, ngày 31/8/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng: Mai Văn Hồng, SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh; Hoàng Ngọc Thắng, SN 1970, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh; Lê Như Hiếu, SN 1972, kế toán UBND xã Vĩnh Thịnh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các đối tượng Mai Văn Hồng, Hoàng Ngọc Thắng, Lê Như Hiếu (từ trái qua phải).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Trong thời gian từ năm 2016 đến 2019, Mai Văn Hồng (khi đó là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh) đã chỉ đạo Lê Như Hiếu (lúc đó là kế toán trưởng UBND xã Vĩnh Thịnh) lập khống hồ sơ thanh quyết toán phụ cấp cho một số chức danh không chuyên trách ở cấp thôn với Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Lộc để lấy tiền ngân sách Nhà nước sử dụng, chi tiêu sai quy định.

Đối với Hoàng Ngọc Thắng (lúc đó là thủ quỹ UBND xã Vĩnh Thịnh) thực hiện ý kiến chỉ đạo của Mai Văn Hồng, Lê Như Hiếu đã bàn giao tiền phụ cấp thanh toán các chứng từ lập khống để Hồng và Hiếu sử dụng, chi tiêu sai quy định.

Công an bắt giữ Mai Văn Hồng, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng này đã lập khống 64 phiếu chi, bảng thanh toán phụ cấp cho 3 chức danh không chuyên trách ở cấp thôn, gây thiệt hại 971.163.000đ. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng sử dụng, chi tiêu sai quy định.

Tác giả: Đình Hợp

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân