Nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên 8 năm tù, bồi thường 25 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý, cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ trên địa bàn TP bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp. Bị cáo Nguyễn Đức Chung khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của Công ty Watch Water (Đức), tổ chức đoàn tham quan, thử nghiệm, đặt hàng sản xuất ra chế phẩm Redoxy-3C để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó ông Chung lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arkticmang lại lợi ích không chính đáng cho Công ty này. Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi phạm tội của ông Chung có động cơ vụ lợi trong vụ án này. Cụ thể, công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) bỏ 100% vốn (5 tỉ đồng) và lấy tên con trai Nguyễn Đức Hạnh đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh. Sau đó, bà Hoa nhờ một người khác đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ thay cho gia đình bị cáo Chung, còn bị can Nguyễn Trường Giang đứng tên sở hữu 60% vốn điều lệ. Cơ quan tố tụng còn cáo buộc, bị cáo Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic để công ty này được hưởng khoản lợi nhuận hơn 36 tỉ đồng.