Người tổ chức ‘ghép đôi’ cho hai em nhỏ hôn nhau bị mời lên làm việc

Ban Quản lý phố đi bộ TP Vinh và công an địa phương mời anh C. (bìa phải), người tổ chức ghép đôi hai em nhỏ, đến làm việc chiều 25-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 25-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Anh Tiến - trưởng Ban Quản lý phố đi bộ TP Vinh, cho biết đơn vị này cùng Công an phường Trường Thi đã xác định được người tổ chức chương trình ghép đôi cho hai trẻ em khiến cộng đồng "dậy sóng".

Cơ quan chức năng đã mời anh N.D.C. (25 tuổi, quê xã Nghi Phú, TP Vinh) - người dẫn chương trình ghép đôi đã bị phản ánh, đến trụ sở Công an phường Trường Thi để tường trình.

Anh C. trình bày, trước đó khi phố đi bộ TP Vinh bắt đầu hoạt động, anh cùng nhóm bạn tổ chức một nhóm hát, nhảy thu hút được nhiều người dân quan tâm. Tối 24-6, khi nhóm anh C. mở nhạc trên phố đi bộ TP Vinh thì có hai em nhỏ vào nhảy. Sau đó, mọi người đứng xung quanh hô hào "ghép đôi đi".

Anh C. nói bé trai hôn bé gái như trong đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm này, có cả bố mẹ hai em nhỏ ở gần đó.

"Việc làm lúc đó của tôi là hoàn toàn tự phát chứ không vì mục đích ‘câu like’. Đến sáng nay (25-6), tôi mới được bạn bè báo về chương trình ghép đôi lúc tối hôm qua chia sẻ trên mạng xã hội là phản cảm mới vào xem lại. Tôi xin được nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm về vụ việc vừa qua", anh C. giải bày.

Về trách nhiệm quản lý tuyến phố đi bộ, ông Tiến nói mặc dù vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng song đã gây dư luận không tốt nên phía Ban Quản lý phố đi bộ cùng công an địa phương đề nghị anh C. rút kinh nghiệm, nhắc nhở và yêu cầu anh C. viết xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Theo ông Tiến, thời gian qua có 3 nhóm đăng ký tổ chức ghép đôi với Trung tâm Văn hóa, thể thao - truyền thông TP Vinh nhưng chưa có bản cam kết các hoạt động. Vì vậy, có một số nhóm tổ chức tự phát như nhóm của anh C. gây ra dư luận trái chiều.

"Các chương trình ghép đôi rất đông khán giả xem, chúng tôi cũng khó có thể chen vào được. Đây là một bài học quản lý đối với chúng tôi trong thời gian thử nghiệm phố đi bộ để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân và du khách được tốt hơn trong thời gian tới", ông Tiến nói.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ