Người phụ nữ tay không bắt rắn giữa đường, cặp đôi trong ô tô thất kinh: "Ôi sao giỏi thế"

Vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ tay không bắt rắn khiến số đông không khỏi "rùng mình". Theo diễn biến trong clip thì người phụ nữ đang chạy xe máy thì phát hiện thấy con rắn với kích thước khủng đang trườn bò trên đường. Không một chút sợ hãi, chị dừng xe lao ra bắt con rắn.

Người phụ nữ hoàn toàn dùng tay không, sức lực để khống chế con vật, trong khi đó cặp đôi ngồi trong ô tô thì không ngừng thảng thốt: "Chị không sợ nó cắn à? Ghê quá! Chị giỏi quá...".

Một lúc sau, người phụ nữ để con rắn quấn quanh người mình. Cả hai bên đều tỏ ra hợp tác với nhau và không để xảy ra bất cứ sự cố nguy hiểm nào.

Your browser does not support the video tag.

Người phụ nữ tay không bắt rắn

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc