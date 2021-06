Người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ, để lại thư tuyệt mệnh

Khu vực xảy ra vụ tự tử

Trưa 11/6, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ chị B.T.T (33 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc) chết trong tư thế treo cổ trên cây vông bên hông nhà.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 10/6, đang chuẩn bị ăn cơm tối, người thân phát hiện chị B.T.T treo cổ bằng sợi dây dù màu xanh trên cây vông bên hông nhà nên vội hô hoán cho hàng xóm đến ứng cứu. Người dân địa phương nhanh chóng tháo sợi dây dù đưa chị B.T.T xuống đất nhưng người phụ nữ này đã tử vong.

Công an TP.Bảo Lộc và công an xã Đam B’ri đã có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng. Quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện một lá thư tuyệt mệnh của chị B.T.T với nội dung tự tử do nợ nần. Theo nguyện vọng của gia đình chị B.T.T, cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi.

Nguồn tin từ người dân địa phương, gia đình người phụ nữ trên thuộc diện khó khăn. Chồng vừa đi Gia Lai làm ăn được 1 ngày (9/6) thì vợ tự tử. Hai vợ chồng có 3 con nhỏ, từ 2 – 14 tuổi.

