Người ngắm trăng, kẻ đi câu cá, tụ tập nhậu nhẹt giữa mùa dịch

Hiện Nghệ An đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 vượt con số 1.000 và rải khắp tất cả các huyện thành thị trong tỉnh. Số ca mắc mới trong cộng đồng liên tục gia tăng, tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ cao bùng phát trên diện rộng.

Từ 20/8, tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách, cách ly xã hội toàn tỉnh. Theo đó, 14 địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, 7 huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Giữa bối cảnh địa phương đang căng mình chống dịch, nhiều công dân tại Nghệ An bất chấp lệnh cấm vẫn tụ tập ăn nhậu, đi câu cá, ra đồng... ngắm trăng để thỏa đam mê.

Đêm 21/8, Công an xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương) trong lúc tuần tra, phát hiện 6 người đàn ông trở về từ miền Nam dù đang trong thời gian cách ly tại nhà vẫn tổ chức "chén chú chén anh" tại nhà N.P.S. (SN 1989, trú xóm 5).

Tụ tập "nâng chén" dù đang trong thời gian cách ly

6 người đang tụ tập ăn nhậu tại thời điểm kiểm tra gồm chủ nhà N.P.S., N.C.P. (SN 1960, bố đẻ anh S.); N.PN. (SN 1981), N.V.T. (SN 1996); cùng 2 người hàng xóm là N.V.Q. (SN 1963), N.V.H. (SN 1991). Tất cả những người này đều trở về từ tâm dịch các tỉnh phía Nam, vẫn đang trong thời gian cách ly.

UBND huyện Đô Lương sau đó có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm người này tổng số tiền 60 triệu đồng. Riêng N.V.Q., N.V.H. ngoài hành vi tụ tập ăn nhậu còn có hành vi tự ý rời khỏi điểm cách ly tập trung.

Rạng sáng 25/8, Công an thị xã Thái Hoà trong lúc tuần tra phát hiện, bắt quả tang 4 thanh niên: N.C.A.Q. (SN 1997), C.X.L. (SN 1998); N.D.T. (SN 1999) và T.T.T. (SN 1992) đang tụ tập nhậu nhẹt tưng bừng, ầm ĩ tại khu nhà trọ Chiến Hằng (khối Tân Tiến, phường Hoà Hiếu).

Mùa dịch vẫn tranh thủ "tâm sự" lúc rạng sáng

Địa phương này hiện đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 để phòng chống dịch Covid-19. Lực lượng Công an đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND Thị xã Thái Hoà xử phạt các đối tượng trên với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Cũng vi phạm quy định phòng chống dịch nhưng theo phong cách "lãng mạn" hơn là 3 cô gái tại huyện Diễn Châu. Địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, 3 cô gái này vẫn rủ nhau ra đồng... ngắm trăng rằm tháng 7.

3 cô gái ra đồng ngắm trăng bởi trăng quá sáng

Theo đó, khoảng 20h05 tối 22/8, Công an huyện Diễn Châu phối hợp cùng Công an xã Minh Châu trong quá trình tuần tra phát hiện 3 người phụ nữ là N.T.N. (SN 1986), H.T.N. (SN 1987, cùng trú xóm 7, xã Minh Châu), H.T.N. (SN 1991, trú xã Diễn Cát) ra đường không có lý do chính đáng.

Nhóm phụ nữ cho biết họ ra đồng để ngắm trăng bởi trăng... quá sáng, quá lung linh. Cơ quan chức năng sau đó lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với mỗi cá nhân.

7 thanh niên trẻ tại xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu) lại vi phạm Chỉ thị 16 theo hình thức "gần gũi với thiên nhiên" hơn là rủ nhau đi câu cá. Chiều 23/8, Công an xã Quỳnh Hưng trong lúc tuần tra phát hiện nhóm "cần thủ" gồm: Đ.V.T. (SN 2004, xóm 2); V.T.D. (SN 1997), P.V.A. (SN 2001), P.V.H. (SN 2000), P.V.Q. (SN 2001), P.V.Th. (SN1996), C.X.N. (SN 2001, cùng trú xóm 1, xã Quỳnh Hưng) đang tụ tập "buông cần" cạnh bờ ao.

7 "cần thủ" buông cần mùa dịch

Nhóm "cần thủ" sau đó bị lập biên bản xử phạt mỗi người 2 triệu đồng vì ra ngoài không cần thiết giữa bối cảnh địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16.

Tình hình dịch dã vãn còn rất phức tạp, nguy hiểm nên thiết nghĩ việc tạm gác lại những đam mê, sở thích cá nhân giữa bối cảnh căng thẳng hiện tại cũng là một cách chung tay cùng địa phương trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 được dự báo còn lắm gian nan.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn