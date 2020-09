Người dân thành Vinh bì bõm trong biển nước

Your browser does not support the video tag.

Người dân Đông Vĩnh bì bõm trong biển nước.

Do ảnh hưởng của bão số 5, hầu hết các khu vực trên địa bản tỉnh Nghệ An đều có mưa. Trong đó, tại thành phố Vinh, từ đêm qua đến chiều tối 18/9 mưa to liên tục kèm theo gió mạnh khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Một số cây xanh trên tuyến đường Lê Mao, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong... bị bật gốc, gãy cành.

Đặc biệt, tại khối Trung Nghĩa, Đại Nghĩa…. của phường Đông Vĩnh, tuyến đường 72m, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngập nặng.

Anh Phan Văn Thông, một người dân buôn bán cạnh đường 72m cho biết: “Ảnh hưởng của bão số 5 hầu hết cả thành phố này mưa lớn và ngập lụt, tuy nhiên, năm nay con đường 72m chưa làm xong nên mưa ngập kinh hoàng. Đến sáng nay, tuyến đường 72m này ngập trong biển nước, các phương tiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn”.

Trong khi đó, hơn 40 năm qua người dân các khối Đại Nghĩa, Trung Nghĩa của phường Đông Vĩnh hứng chịu cảnh cứ mưa xuống là ngập lụt.

“Từ khi làm con đường qua khối đến giờ, cứ mưa xuống là ngập lụt. Đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 5, gia đình tôi và mọi người ở khối Đại Nghĩa như chìm trong biển nước. Từ tối qua, nước tràn vào nhà, chúng tôi phải kê đồ lên cao không thì hư hỏng hết…”, bà Nguyễn Thị Phúc, khối Đại Nghĩa cho biết.

Ghi nhận của PV Dân trí, lúc hơn 8h ngày 19/9, tại khối Trung Nghĩa, khối Đại Nghĩa phường Đông Vĩnh, TP Vinh, hàng trăm hộ dân đã bị nước bao vây. Nhiều nhà dân nằm khu vực trũng, nước dâng lên từ 20-50cm…, cuộc sống đảo lộn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khối Đại Nghĩa, Trung Nghĩa và đường 72m trong trận ngập lụt "lịch sử":

Đường trong khối Trung Nghĩa bị chìm nghỉm.

Một con đường khác cũng tại khối Trung Nghĩa.

Khối Đại Nghĩa, nước ngập nguyên cả con đường.

Đến 9h sáng 19/9, hầu hết người dân khối Trung Nghĩa vẫn bị nước bao vây.

Một số trẻ em ở khối Đại Nghĩa sáng sớm 19/9 dùng rổ ra đường bắt cá.

Theo người dân khối Đại Nghĩa, trong ba năm nay cứ hễ mưa xuống là gây ngập nhà dân. Người dân cho biết, từ khi làm con đường qua khối, nước không thoát được nên gây ngập lụt.

Trong khi đó, đến 9h15 phút sáng 19/9 đường 72m nước ngập ngang mắt cá chân.

Có đoạn ngập sâu từ 10-20cm....

Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường 72m gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều hộ kinh doanh bên con đường này bị nước bao vây, khách không thể vào giao dịch...

