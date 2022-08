Người đàn ông tử vong, nằm gục bên vệ đường

Khoảng 5h ngày 5/8 tại thôn Tam Thanh (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam), người dân địa phương khi đi tập thể dục đã phát hiện thi thể người đàn ông bên vệ đường nên báo lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: S.T.

Công an TP Hội An sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, người đàn ông nằm gục, cạnh đó là xe máy mang biển số 43C1.

Qua xác minh, người đàn ông tên T.H.X. (ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình).

Lãnh đạo Công an TP Hội An cho hay qua điều tra xác định ông X. đã ly dị vợ và hiện tại sống cùng người thân ở TP Đà Nẵng. Về nguyên nhân dẫn đến ông X. tử vong, Công an TP Hội An đang điều tra làm rõ.

Xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Hòa An

Nguồn tin: zingnews.vn