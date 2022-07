Người đàn ông sát hại 2 người, trong đó có con gái ruột khai gì?

Liên quan đến vụ việc người đàn ông sát hại 2 người, trong đó có cả con ruột xảy ra ở huyện Đô Lương (Nghệ An), tin mới nhất cho biết, nghi phạm vụ án sau khi uống thuốc trừ sâu tự tử đã tỉnh lại vào sáng 5/7 trước khi bị lực lượng Công an huyện Đô Lương tạm giữ.

Hiện, cơ quan công an đã đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Đô Lương, vào hồi 18h ngày 4/7, chị L.T.N đã đưa bạn trai người ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) là anh H.Q.A về giới thiệu gia đình ở 2 xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Trong bữa cơm chị N và anh A đã xảy ra mâu thuẫn với bố chị N là ông L.Đ.N. Vì quá bức xúc, ông N đã đánh vào đầu chị N và đâm trọng thương anh A.

Chân dung người bố sát hại 2 người, trong đó có 1 người là con gái ruột (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau khi gây án, ông N cầm 2 gói thuốc trừ sâu ra bờ ao uống hết. Khi cả 3 nạn nhân được người nhà và hàng xóm đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu thì anh H.Q.A và chị L.T.N đều không qua khỏi.

Người còn lại được cấp cứu tích cực và đã hồi tỉnh vào sáng ngày 5/7.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn