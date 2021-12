Người đàn ông quỳ gối chắp tay thành khẩn xin lỗi gia đình sau khi bị phát hiện ngoại tình với em dâu

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cuộc họp gia đình sau khi phát hiện anh họ ngoại tình với em dâu.

Theo thông tin được chia sẻ, trong thời gian người em họ đi làm xa nhà, anh họ và cô em dâu đã có mối quan hệ bất chính. Được biết, sự việc xảy ra tại Quảng Ninh.

Theo đoạn clip, cuộc họp diễn ra tại phòng khách có rất đông người là thành viên trong gia đình tập trung, ngồi quanh bàn trà.

Người đàn ông được cho là nhân vật chính của câu chuyện cầm tờ giấy đọc toàn bộ bản tường trình sự việc trước mặt các trưởng bối trong họ.

Người đàn ông đọc bản tường trình vụ việc trước các thành viên gia đình.

Bản tường trình ghi: "Trong thời gian từ tháng 6/2021 đến nay, tôi là P.H.N. và em P.T.N.A. (vợ của em T.) đã có tình cảm vượt quá giới hạn. Tôi và em A. đã đi nhà nghỉ ở Mao Khệ và có quan hệ với nhau. Nay tôi biết sự việc này là sai vì tôi đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình em T. và làm ảnh hưởng đến quan hệ nội ngoại 2 bên. Tôi biết việc làm của tôi là không chấp nhận được vì những sự việc đã xảy ra gây hậu quả cho gia đình em..."

Người đàn ông này quỳ xuống giữa nhà, chắp tay trước gia tiên cùng những người có mặt tại đây và lên tiếng xin lỗi:

"...Hôm nay tại cuộc họp của 2 bên họ nội ngoại các bác, các cô, các chú, các dì, con mong chú dì cùng em T. cũng như toàn thể gia đình hai bên hãy tha thứ cho con. Và con xin hứa từ nay trở đi con sẽ không tái phạm một lần nào nữa...".

Bản tường trình của người đàn ông trong vụ việc.

Các trưởng bối sau đó cũng chấp nhận lời xin lỗi trên. Một người phụ nữ được cho là người cô trong gia đình lên tiếng khuyên giải: "Thôi thì đã biết lỗi thì cố gắng mà sửa, cô hy vọng là như thế. Cháu mà sửa được, chấm dứt được thì mọi chuyện sẽ êm đẹp... Cháu phải suy nghĩ lại và có quyết định cho cả cuộc đời và tương lai sau này. Mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Đã sai lầm và cho cơ hội sửa lại thì phải sửa".

Đoạn clip ghi lại diễn biến buổi họp gia đình được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Bên cạnh những ý kiến chê trách về hành động sai trái của cặp đôi bất chính, nhiều người cũng cho rằng gia đình này đã có cách xử lý văn minh, hợp tình hợp lý.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn