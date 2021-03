Người đàn ông ở Nghệ An thả cá mú vàng giá 1 tỷ đồng về với biển

Anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1981, chủ một gara ô tô tại TP Vinh, Nghệ An) đã mua lại con cá mú vàng đột biến (hay gọi là cá hoàng kim) với giá 3 triệu đồng từ một người dân ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Toàn thân con cá mú là một màu vàng óng, chiều dài khoảng 60cm, nặng 5,5kg. Sau khi mua về, con cá mú được anh Sơn cho vào bể kính nuôi làm cảnh.

Video: Cận cảnh con cá mú đặc biệt này

Nghe tin anh Sơn có cá mú đặc biệt, nhiều người đến xem và có người đã trả giá 200 triệu đồng, nhưng anh không bán.

Trong vòng 15 ngày nuôi con cá mú vàng, anh Sơn nhận được nhiều lời đề nghị của khách hàng ở Sài Gòn, Campuchia, Quảng Bình... đề nghị bán lại con cá nhưng anh vẫn không đồng ý. Trong thời gian này, cứ 3 ngày anh Sơn phải thay nước (nước biển) một lần.

Con cá mú vàng có giá hàng trăm triệu đồng.

Anh Sơn cho biết, trong thâm tâm vẫn muốn khi con cá khỏe mạnh trở lại sẽ bán vì đây là số tiền lớn giúp nhiều việc. Lúc đầu anh định bán 1 tỷ đồng cho người hỏi mua, khi đó người bán cá sẽ được 100 triệu đồng.

Người đàn ông đã quyết định thả cá về biển.

Tuy nhiên sau thời gian đắn đo, chiều tối 25/3, anh Sơn đã âm thầm thả con cá mú vàng về với biển cả.

Theo báo Dân trí, chia sẻ về hành động có phần 'ngược đời' này, anh Sơn cho biết: 'Cuộc đời ai cũng muốn tự do. Con cá về biển là báu vật giữ lại cho thế hệ mai sau. Tiền bạc bao nhiêu rồi cũng hết, nhất định phải giữ báu vật. Đó là điều tốt đẹp cho quê hương, cho đất nước'.

